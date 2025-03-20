SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Emeklilikte Kademe Bekleyenler Dikkat! Kıdem Tazminatı Hakkı Geliyor
Emeklilikte kademe bekleyenler için kıdem tazminatı hakkıyla ilgili önemli açıklamalar, SGK Başuzmanı İsa Karakaş’tan geldi. Karakaş, hangi koşullarda kıdem tazminatının alınabileceğini ve istifa durumunda ihbar tazminatının nasıl işlediğini detaylı bir şekilde açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilikte kademe bekleyenlerin en çok merak ettiği konulardan biri, kıdem tazminatının nasıl alınacağı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın açıklamalarına göre, 7 bin prim gününe sahip olanlar, 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girmişlerse, SGK'dan kıdem tazminatı yazısı alarak bu haktan faydalanabilirler.
PRİM GÜN SAYISINI TAMAMLAYAMAYANLAR NE YAPMALI?
7 bin prim gününü tamamlayamayanlar için alternatif bir yol haritası belirlenmiş durumda. Bu kişilerin, kıdem tazminatından yararlanabilmesi için 4 bin 500 gün prim ödemiş olmaları ve sigorta başlangıçlarından itibaren 25 yıl süreyi tamamlamış olmaları gerekiyor.
İSTİFA DURUMUNDA TAZMİNAT ALINABİLİR Mİ?
Emeklilikte kademe bekleyenler, SGK’dan kıdem tazminatı yazısını alarak istifa ettiklerinde, ihbar tazminatına da hak kazanabiliyorlar. Karakaş, bu konuya dair önemli bilgiler vererek, tazminat alma yolunun açık olduğunu belirtti.
3600 GÜN PRİM İLE KIDEM TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?
Emeklilikte kademe bekleyenlerin en çok sorduğu sorulardan biri, 3600 gün primle kıdem tazminatının alınıp alınamayacağı. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, eğer sigorta girişi 8 Eylül 1999 ve öncesi değilse, 3600 gün primle kıdem tazminatı yazısının alınamayacağını belirtti.
SGK’DAN KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALARAK TAZMİNAT ALMA YOLLARI
Emeklilikte kademe bekleyenler, SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak istifa edebilir ve kıdem tazminatını alabilirler. Bunun için iki farklı seçenek bulunuyor:
9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında işe girdiyseniz ve 7.000 prim gününüz varsa, SGK’ya başvurarak kıdem tazminatı yazısını alabilir ve işvereninize vererek kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.
Eğer 7.000 prim gününüz yoksa, sigorta başlangıcınızdan itibaren 25 yıl geçmişse ve 4500 gün priminiz varsa, kıdem tazminatı yazısını alarak istifa edebilirsiniz.
KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALANLAR DİKKAT
Kıdem tazminatı yazısını almış olsanız bile, işinizi garantiye almak için noter aracılığıyla işvereninize bir bildirimde bulunmanız faydalı olacaktır. Bu bildirimi, “Yaş dışında emeklilikle ilgili tüm koşulları yerine getirmiş bulunmaktayım. Kıdem tazminatı yazısı ekte olup, bu nedenle iş yerimden ayrılmak istiyorum.” şeklinde yazarak işvereninize noter yoluyla göndermeniz önerilir. Bu bildirim sonrası, işvereniniz kıdem tazminatınızı ödemek zorundadır.
İHBAR TAZMİNATI ALINABİLİR Mİ?
SGK’dan kıdem tazminatı yazısı alarak istifa edenler, ihbar tazminatına hak kazanamazlar. İşçilerin kendi isteğiyle işten ayrılmaları durumunda, haklı bir sebep olsa bile ihbar tazminatına hak verilmemektedir. Ancak, kıdem tazminatı hakkı korunur.