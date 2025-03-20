SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Emeklilikte Kademe Bekleyenler Dikkat! Kıdem Tazminatı Hakkı Geliyor

Eğer 7.000 prim gününüz yoksa, sigorta başlangıcınızdan itibaren 25 yıl geçmişse ve 4500 gün priminiz varsa, kıdem tazminatı yazısını alarak istifa edebilirsiniz.

KIDEM TAZMİNATI YAZISI ALANLAR DİKKAT

Kıdem tazminatı yazısını almış olsanız bile, işinizi garantiye almak için noter aracılığıyla işvereninize bir bildirimde bulunmanız faydalı olacaktır. Bu bildirimi, “Yaş dışında emeklilikle ilgili tüm koşulları yerine getirmiş bulunmaktayım. Kıdem tazminatı yazısı ekte olup, bu nedenle iş yerimden ayrılmak istiyorum.” şeklinde yazarak işvereninize noter yoluyla göndermeniz önerilir. Bu bildirim sonrası, işvereniniz kıdem tazminatınızı ödemek zorundadır.