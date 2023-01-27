SGK Uzmanı EYT'liler için hayati uyarıları tek tek sıraladı: Bu maddeleri uygulayan kazançlı çıkacak
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili son dakika gelişme yaşandı. EYT düzenlemesi Meclis’e taşınırken, EYT'li milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kritik noktaları Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun tek tek sıraladı. İşte detaylar…
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine göre, 2 milyondan fazla kişi EYT’den yararlanacak. Milyonlarca sigortalı EYT düzenlemesi sonrası emeklilik dilekçesi vermeyi planlıyor.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili araştırmalar hız kesmiyor. EYT'liler hakkında çalışmalar sürüyor. Günden güne merak konusu olan sorular ise vatandaşların gündeminde yer alıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesinin beklendiğini bildirmişti.
EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu’nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.