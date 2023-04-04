SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
ENAG ve TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon oranları açıklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da sosyal medya hesabı üzerinden temmuz ayında yapılması gereken zam oranını açıkladı.
ENAG ve TÜİK tarafından Mart ayı enflasyon oranları açıklandı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun da sosyal medya hesabı üzerinden temmuz ayında yapılması gereken zam oranını açıkladı.
Özgür Erdursun, ENAG enflasyonu verilerine göre memura, memur emeklilerine, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılması gereken zammı açıkladı.
Mart ayı enflasyon oranı 5.08 olarak açıklanan ENAG baz alındığında Özgür Erdursun'a göre yüzde 46.18 zam yapılması gerekiyor.
Ancak zamlarda TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları baz alınıyor. Buna göre de Özgür Erdursun zam oranlarını yüzde 25.06 olarak hesapladı.