SGK uzmanı, enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını açıkladı
SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdursun, maaş zammına ilişkin rakam verdi.
TBMM Genel Kurulu'nda, yılın ilk altı ayı için emekli aylıklarında artış öngören düzenleme, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile yüzde 25 olarak kabul edildi.
Böylece, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak.
Ancak, emekli aylıklarıyla ilgili maddede herhangi bir değişiklik yapılmadığı için kök aylığı 7 bin 500 TL'nin altında kalan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yine aynı maaşı almaya devam edecek.
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
Bu gelişmeler sonrası Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, temmuz ayında yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda yüzde 47,83 oldu.