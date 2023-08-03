SGK uzmanı, enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını açıkladı

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdursun, maaş zammına ilişkin rakam verdi.

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SGK uzmanı, enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını açıkladı - Resim: 1

TBMM Genel Kurulu'nda, yılın ilk altı ayı için emekli aylıklarında artış öngören düzenleme, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile yüzde 25 olarak kabul edildi.

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SGK uzmanı, enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını açıkladı - Resim: 2

Böylece, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK emeklileri, yılın 6 ayı için enflasyon farkı ile birlikte toplamda yüzde 25 zam alacak.

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SGK uzmanı, enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını açıkladı - Resim: 3

Ancak, emekli aylıklarıyla ilgili maddede herhangi bir değişiklik yapılmadığı için kök aylığı 7 bin 500 TL'nin altında kalan SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yine aynı maaşı almaya devam edecek.

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SGK uzmanı, enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşı zammını açıkladı - Resim: 4

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Bu gelişmeler sonrası Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, temmuz ayında yüzde 9,49 artarken, yıllık bazda yüzde 47,83 oldu.

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