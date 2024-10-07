SGK Uzmanı Emeklilikte Kritik Formülü Paylaştı: Bu Kişiler EYT Kapsamına Girecek
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrası staj sigortasıyla ilgili merak edilenlere ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Erdursun, EYT kapsamına girebilecek kişileri ve şartları açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Staj sigortası olanların sigorta başlangıçlarının emeklilikte geçerli sayılmaması, bu kişilerin EYT kapsamına girmemesine neden olmuştu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, staj sigortası sonrası doğum borçlanması yaparak EYT'li olunabileceğini belirtti.
EYT düzenlemesi kapsamında, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar prim gün ve hizmet yılı şartlarını tamamlayarak yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Ancak staj sigortası bulunanlar bu düzenlemeden faydalanamamıştı. Erdursun, bu duruma ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
DOĞUM BORÇLANMASI FORMÜLÜ
8.09.1999 öncesinde staj ve çıraklık başlangıcı olanların işe başlama tarihi emeklilik için işe başlama olarak kabul edilmez ancak staj başlangıcı sonrası doğum yapan kadınlar doğum borçlanması hakkından yararlanarak işe başlama tarihilerini geriye çekebilirler.
Örnek: 1.8.1994'de staj başlangıcı olan 1.8.2000'de sigortalı olan 1.9.1999'da çocuk dünyaya getiren bir kadın 1.9.1999-1.8.2000 tarihleri arasını borçlanabilir. 1.8.2000 işe başlama tarihi 1.9.999'a kadar geri çekilir ve EYT'li olabilir.
'BU DURUMDA EYT'Lİ OLAMAZ'
1.4.1996 staj başlangıcı olan 1.9.2002'de tüm kollara tabi sigortalı olan 1.8.2000'de doğum yapan kadın 720 gün doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda 1.9.2002 işe başlama tarihi 720 gün öne çekilir, ilk işe başlama tarihi 1.9.2000 yılı olur, bu durumda işe başlama tarihini geriye çeker ancak EYT'li olamaz.
Sizde bu durumdaysanız, staj başlangıcınız, tüm kollara tabi sigorta başlangıcınız ve doğum yaptığınız tarihlere dikkat ederek, doğum borçlanması ile EYT'li olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz'.