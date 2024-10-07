SGK Uzmanı Emeklilikte Kritik Formülü Paylaştı: Bu Kişiler EYT Kapsamına Girecek

'BU DURUMDA EYT'Lİ OLAMAZ'

1.4.1996 staj başlangıcı olan 1.9.2002'de tüm kollara tabi sigortalı olan 1.8.2000'de doğum yapan kadın 720 gün doğum borçlanması yapabilir. Bu durumda 1.9.2002 işe başlama tarihi 720 gün öne çekilir, ilk işe başlama tarihi 1.9.2000 yılı olur, bu durumda işe başlama tarihini geriye çeker ancak EYT'li olamaz.

Sizde bu durumdaysanız, staj başlangıcınız, tüm kollara tabi sigorta başlangıcınız ve doğum yaptığınız tarihlere dikkat ederek, doğum borçlanması ile EYT'li olup olamayacağınızı öğrenebilirsiniz'.