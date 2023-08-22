SGK uzmanı emekli zammı için kulis paylaştı, tek tek hesap yaptı: 'Kesin, cepte görebiliriz'

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile emekliye zam için çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Temmuz 2023 döneminde yüzde 25 artış yapılan emekli aylıkları için Erdoğan dün yaptığı açıklamasında ise, "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” ifadelerini kullanarak milyonları heyecanlandıran açıklamayı yaptı.