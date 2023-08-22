SGK uzmanı emekli zammı için kulis paylaştı, tek tek hesap yaptı: 'Kesin, cepte görebiliriz'
Erdoğan emekli maaşı düzenlemesi için Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a doğrudan talimat verdi. Milyonların şimdi en çok merak ettiği konu ise emekliye ek zam için tarihin ne olacağı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz kulis bilgisini paylaşırken, “Kesin, cepte görebiliriz” diyerek oranları açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile emekliye zam için çalışmalara başlandığını duyurmuştu. Temmuz 2023 döneminde yüzde 25 artış yapılan emekli aylıkları için Erdoğan dün yaptığı açıklamasında ise, "Nitekim birinci, ikinci, açıklamalar Bakanım tarafından yapıldı. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” ifadelerini kullanarak milyonları heyecanlandıran açıklamayı yaptı.
Şimdi tüm gözler öncelikle Emekli Sandığı mensubu emeklilerin maaşlarındaki artışı belirleyen toplu sözleşmeye çevrildi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse Meclis’in açılış tarihi olan Ekim ayı bekleniyor. Ocak 2024 emekli zammı için hangi rakamlar öne çıkıyor? 7500 TL olan en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK Uzmanı Emin Yılmaz tüm merak edilen konulara ilişkin Mynet'in sorularını yanıtladı.
KÖK MAAŞLARA DÜZENLEME YAPILACAK MI?
Bilindiği üzere emekli aylıklarına yapılan zamlar kök maaş üzerinden yapılmış ve bu durum sıkça gündemde tartışma konusu olmuştu. Kök aylıklarda herhangi bir değişiklik yapılamayacağının altını çizen Emin Yılmaz, kök maaşın kişinin hakedilen gerçek maaşını yansıttığını dile getirdi. Uzman isim, kanunda değişiklik yapılsa bile kök maaştaki değişikliğin eski emeklileri değil yeni emekli olacak kişileri ilgilendireceğini belirtti.
EMEKLİYE EK ZAM İÇİN ‘4000 TL’ KULİSİ
Geçmiş dönemlerde emeklilere toplamda 8 kez refah payı verildiğini söyleyen SGK uzmanı, seyyanen zam için kulis bilgisini paylaştı. Meclis’in açılması ile emekliye seyyanen zam yapılmasının söz konusu olduğunu ifade eden Emin Yılmaz, Ekim ayında bu ihtimalin gündeme geleceğini aktardı.