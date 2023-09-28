SGK uzmanı emekli maaşı tehlikesine dikkat çekti: Tam 14 milyon kişi!
Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Türkiye'de çalışan kesimin emeklilik hakkı elde ettiklerinde yaşanacak emekli maaşı tehlikesine dikkat çekti. Erdursun, "Kök aylık meselesi sadece bugünkü emeklileri ilgilendirmiyor, ilerleyen senelerde de sorun olmaya devam edecek" dedi.
Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.
Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor.
Örneğin, Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulandı. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanmıştı.
Böylece, yüzde 25 zam sonrası en düşük maaş 7 bin 500 TL olduğu için yine 7 bin 500 TL maaş almaya devam edildi ve aradaki fark Hazine tarafından karşılandı.