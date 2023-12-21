SGK uzmanı, emekli maaş zammı için net rakam verdi: 2024 yılında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin net rakam verdi. En düşük emekli maaşının geleceği rakamı açıklayan Erdursun, "Seyyanen zam yapılır mı bilinmiyor" dedi.
Geçtiğimiz temmuz ayında umduğunu bulamayan yaklaşık 15 milyon emeklinin gözü hükümetin açıklayacağı zam oranında.
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı resmi enflasyon kasım itibarıyla son beş ayda yüzde 34 oldu. Aralık enflasyonun açıklanmasıyla son altı aylık enflasyon ortaya çıkacak. Böylece emekli maaş zammı oranın netleşmesi için 4 Ocak 2024'te açıklanacak yılın son enflasyon oranı bekleniyor.
KÖK AYLIK DETAYI
Ayrıca, bazı emekliler için kök aylıklar oldukça geride olduğu için Hazine ve Maliye Bakanlığı bunu 7 bin 500 liraya tamamlıyor. Zamlar ise kök aylıklara geliyor.
Hükümet, tamamladığı bu miktarı arttırmazsa zam oranı yüzde 50 bile olsa milyonlarca emeklinin alacağı fiili zam bunun altında kalacak. Bazı emeklilerin maaşı, olası yüksek zamma rağmen hiç artmayabilir ve bu kişiler 7 bin 500 TL almaya devam edebilir.
Hazine destekli 7 bin 500 liralık en düşük maaş yine güncellemeyle fiilen yüzde 50 artsa bile en düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL olacak. Henüz zamlanmayan asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğu dikkate alınırsa emeklilerin bu aşırı iyimser zamla bile nasıl geçinebileceği büyük bir soru işareti.
Bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından 2024 yılında emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin net rakam veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
"En düşük emekli aylığı olan 7.500 TL, 11.000 TL'nin üstüne çıkar… (Ayrıca seyyanen zam yapılır mı bilinmiyor)"
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılacak zam öncesi hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.