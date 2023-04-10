SGK uzmanı duyurdu: EYT'liye zamlı maaş 'yok'!
Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin ardından emekli maaşlarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdursun, EYT'lilerin zamlı maaş alamayacaklarını dile getirdi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi son hamlesi en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi oldu.
Emekli maaşlarına yapılan zam öncesi konuya ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı" dedi.
EYT'linin en düşük emekli maaaşının 7 bin 500 TL'ye çıktığı düzenlemenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Erdursun, EYT'lilerin zamlı maaş alamayacaklarını dile getirdi.
EYT maaşlarına ilişkin paylaşım yapan Erdursun, şu ifadeleri kullandı:
"Mart ayında emeklilik müracaatında bulunan 1.4.2023 itibariyle emekli olacak, emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlar 18-26 günlüklük kıst yani fark aylıklarını 5.500 TL üzerinden alacaklar! 2023/Mart öncesi emekli olanlar ise 7.500 TL emekli aylıklarını alabilecek! EYT’ye farkta 7.500 TL yok!"