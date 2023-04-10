SGK uzmanı duyurdu: EYT'liye zamlı maaş 'yok'!

Emekli maaşlarına yapılan zam öncesi konuya ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı" dedi.