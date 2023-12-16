SGK uzmanı duyulmamış rakamı açıkladı: 2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak?

BU DURUMDA ÖNEMLİ OLMAYACAK

2024 Ocak ayında ayrıca refah payı verilebilir. Bu durumda 10.000 TL'nin altında emekli emekli aylığı alanlarda refah payı çokta işe yaramaz! Örneğin; Kök aylığı 6.000 TL olan bir kişiye yüzde 38 enflasyon farkı verilirse 2.880 TL, emekli aylığı 8.280 TL olur. Bu kişiye yüzde 12 ayrıca refah payı verilirse ve toplamda yüzde 50 oranında artış yapılırsa 3000 TL artış ile emekli aylığı 9000 TL olur. Büyük ihtimalle en düşük emekli aylığı en az 10.000 TL'ye çıkartılacak, yüzde 38 ya da yüzde 50 artış bu durumda önemli olmayacak."