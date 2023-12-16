SGK uzmanı duyulmamış rakamı açıkladı: 2024 emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2024 emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Erdursun, emekli maaşlarına verileceği öne sürülen refah payına dikkat çekti.
Geçtiğimiz temmuz ayında umduğunu bulamayan milyonlarca emeklinin gözü kulağı yeni yılda yapılacak olan zamda.
Emekli maaş zammına ilişkin dün TRT Haber canlı yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, şu ifadeleri kullandı:
"Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz."
EMEKLİ MAAŞI ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Öte yandan memur ve emeklilerin 2024 yılı maaş zamlarını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı da şekillenmeye başladı.
TÜİK tarafından açıklanan veriler sonrası refah payı hariç; Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım dönemini kapsayan 5 aylık enflasyon yüzde 33,65 oldu. Emekli maaş zammı oranın netleşmesi için 4 Ocak 2024'te açıklanacak yılın son enflasyon oranı bekleniyor.
Bu gelişmeler sonrası emekli maaş zammına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 2023 emekli maaş zam oranını belirterek, 2024 emekli maaş zam oranına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"2023 Ocak ayında emeklilere enflasyon farkı, refah payı, seyyanen zam. SSK Emeklisi yüzde 38, Bağ-Kur Emeklisi yüzde 38, Memur Emeklisi yüzde 47. Ayrıca refah payı verilecek mi? 2023 Ocak ayında yüzde 15.39 enflasyon farkına yüzde 14.61 oranında refah payı ilavesi yapıldı. 2023 Temmuz ayında yüzde 19.77 oranında enflasyon farkına yüzde 5.23 oranında refah payı ilavesi yapıldı.
BU DURUMDA ÖNEMLİ OLMAYACAK
2024 Ocak ayında ayrıca refah payı verilebilir. Bu durumda 10.000 TL'nin altında emekli emekli aylığı alanlarda refah payı çokta işe yaramaz! Örneğin; Kök aylığı 6.000 TL olan bir kişiye yüzde 38 enflasyon farkı verilirse 2.880 TL, emekli aylığı 8.280 TL olur. Bu kişiye yüzde 12 ayrıca refah payı verilirse ve toplamda yüzde 50 oranında artış yapılırsa 3000 TL artış ile emekli aylığı 9000 TL olur. Büyük ihtimalle en düşük emekli aylığı en az 10.000 TL'ye çıkartılacak, yüzde 38 ya da yüzde 50 artış bu durumda önemli olmayacak."
"EMEKLİ AYLIKLARI ENFLASYON KARŞISINDA GÜNCELLENMİŞ OLUR"
Paylaşımının devamında Erdursun, "Tüm emeklilere öncelikle 1 Temmuz 2023'de memurlara verilen 8077 TL seyyanen zammın verilmesi bunun üzerine yüzde 38 enflasyon farkının verilmesi durumunda emekli aylıkları enflasyon karşısında güncellenmiş olur" dedi.
SEYYANEN ARTIŞ
Erdursun, "Bu durumda emekli aylığı 6000 TL olan kişinin, 8077 TL seyyanen artış sonrası emekli aylığı 14.077 TL olur, bu tutara yüzde 38 enflasyon farkı verilirse 5.350 TL, emekli aylığı 19.426 TL olur" ifadelerini kullandı.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, kanun gereği temmuz ve ocak aylarında enflasyon farkı kadar zam alıyorlar. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyorlar.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz Temmuz ayında yapılacak zam öncesi hali hazırda 7 bin 500 lira olarak ödenen taban emekli aylığı, kök maaşlara getirilen zammın ardından yine 7 bin 500 lira seviyesinde kalırken, yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında günden güne eriyen emekli maaşları ile geçinmek imkansız hale gelmiş durumda.