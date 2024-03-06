SGK uzmanı detayları anlattı: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
Şubat ayı enflasyonu açıklanması ile yüzde 11,53’lük zam kesinleşti. Temmuz zammı için hesap da ortaya çıktı. Peki en düşük emekli maaşı ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Emekli zammı ve memur maaşı zammı için Temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre yapılacak artışta 2 aylık tablo ortaya çıktı. Bu yıl SSK’lısından Bağ-Kur’lusuna, memurundan memur emeklisine kadar herkes yüzde 49,25’lik zam almıştı. Hem emekli maaşı hem de memur maaşı için TÜİK kritik veriyi duyurdu, hesaplamalar başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşı için belirleyici olan enflasyon rakamlarından yılın ikinci verisini açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,53 oranında arttı. Yıllık olaraksa yüzde 67,57’ye yükseldi.
Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam alıyor. Bu doğrultuda iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2 aylık rakamları da netleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 2 aylık enflasyon rakamı yüzde 11,53 olarak kayıtlara geçti. Memur maaşı zammı içinse enflasyon farkı yüzde 6,68 oldu. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak.
Nihai emekli maaşı zammı ve yeni memur maaşları 3 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in Haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.
6 AYLIK ENFLASYONDA YÜZDE 24 TAHMİNİ
Mynet'te yer alan habere göre, şubat ayı enflasyonu ile tablo böyleyken Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, sayısı 15,2 milyona ulaşan emekliler ve 6 milyonu aşkın memur için merak edilen detayları anlattı. İşte Emin Yılmaz’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları...
“Şu anda 2 aylık oran yüzde 11,53. Yasa koyucu hedef enflasyon üzerinden değerlendiriyor. Geçen sene de hedef enflasyon tutturuldu. 2024 için bu rakam yüzde 36 seviyesinden tahmin edildi. Yıl sonu enflasyonu yüzde 36 olursa 6 aylık enflasyonun yüzde 24 seviyesinde olması bekleniyor."
"Eğer enflasyon rakamları bu şekilde olursa 2000 öncesi SSK emeklileri şu anda 11,367 lira maaş alıyorlar. Şu anda 1.310 lira gibi bir rakamı garantilediler diyebiliriz. Haziran’da yüzde 24 zam olursa 14.095 lira olması tahmin ediliyor.
"SSK 2000 sonrasında emekli olanlar güncel emekli kök maaşı 7.049 lira. Onlar Hazine’den destek alıyorlar 2.951 lira. Onlar da 812 liralık kısmı hak ettiler. Yüzde 24 Temmuz zammı olursa 8.740 TL olacak. En düşük emekli maaşının altında kalacağı için Hazine desteği devam edecek."
"Dolayısıyla burada bir müdahale gerekecek. Bu da demek oluyor ki temmuz ayında 10 bin TL olan taban aylığın belli bir rakama yükseltilmesini şimdiden söyleyebiliriz."
"Bağ-Kur esnaf 10.178 lira alıyordu. Şubat sonunda 1.173 lira garantilediler. Ama Haziran’da yüzde 24 olursa 12.620 liraya yükselmiş olacak. Bağ-Kur tarımda şu an en düşük 8.089 lira alıyorlar. Onlar da Hazine’den 1.910 lira alarak maaşları 10 bin liraya tamamlanıyordu. Şubat sonunda 932 TL’yi garantilediler. 6 ay sonunda ise 10.030 liraya tekabul ediyor."
"Burada 30 liralık zam söz konusu. Bu durum emekliler içerisinde memnuniyetsizlikle karşılanacağı için yasa koyucunun emekli taban aylıklarını yükseltme ihtimali bulunabilir. Bu rakamın ne kadara geleceği ile ilgili bir tahminde bulunursak, ilk 6 ay verisinin yüzde 24 olduğunu kabul edelim. 10 bin liranın yüzde 24’ü 2400 lira. Yuvarlak hesap 2500 minimum gelmesi gerekir ve bunun üzerinde emekliye zam yapılması gerekli."
"Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı da devreye girecek. 2023’ün ikinci yarıyılında yüzde 15, 2024’ün ilk yarıyılında yüzde 10 toplu sözleşme imzalanmıştı. Haziran ayı sonunda yüzde 18,60’lık memur ve memur emeklisine zam gelebileceğini söyleyebiliriz."
"En düşük memur emeklisi 14.760 liraydı. Yüzde 18,60’lık rakam ile 2.741 lira eklenmiş olacak, bu da 17.481 liraya yükselecek. Bekar bir memurun 30.412 lira olan maaşı 5.656 lira artışla 36.068 liraya, evli bir memurun maaşı ise 32.860 liradan 6.111 lira artışla 38.971 liraya çıkacak.”
Kaynak: Duvar