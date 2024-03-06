SGK uzmanı detayları anlattı: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekliler ve memurlar her yıl Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam alıyor. Bu doğrultuda iki aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2 aylık rakamları da netleşti. TÜİK’in açıkladığı rakamlara göre 2 aylık enflasyon rakamı yüzde 11,53 olarak kayıtlara geçti. Memur maaşı zammı içinse enflasyon farkı yüzde 6,68 oldu. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak.