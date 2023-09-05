SGK uzmanı canlı yayında Ekim ayını işaret etti, emekli maaşlarındaki tehlikeye dikkat çekti!
Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, enflasyon rakamlarıyla birlikte kök maaş detayını açıklayarak, emekli maaşlarında yaşanacak tehlikeye dikkat çekti. Ekim ayını işaret eden Erdursun, emekli maaşlarında çözümü söyledi.
Geçen Temmuz ayında emeklilere yapılan yüzde 25’lik zam kök aylıklara uygulanmıştı.
Mart ayında yapılan en düşük emekli maaşının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandı.
Böylece temmuz ayında yapılan yüzde 25 zamla en düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak kaldı ve emekliler zam alamamış oldu.
EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİNDE TARİH BİLMECESİ
Körfez ülkeleri gezisi dönüşünde, gazetecilerin "Memurlara yapılan artış tatmin edici bulunmasına rağmen, emeklilere yapılan artış biraz yetersiz bulundu. Emekli maaşları konusunda yeni bir yaklaşımınız olacak mı?" sorusuna yanıt veren AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emekliler noktasında yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadelerini kullandı.