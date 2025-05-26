SGK Uzmanı 'Boşuna Beklemeyin" Diyerek Duyurdu: Yıllardır Beklenen Sistem Bu Yıl da Yürürlüğe Girmeyecek

"BU YIL DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İMKANSIZ"

İsa Karakaş, mevcut ekonomik koşullarda TES’in hayata geçirilmesinin zor olduğunu belirterek, "Ne işçi ne işveren tarafı hazır. Hükümetin de bu hassasiyetin farkında olduğu ve sosyal uzlaşma sağlanmadan adım atmak istemediği anlaşılıyor. Bu nedenle, 2025 hedefi de gerçekleşmeyebilir. Bana göre bu yıl yürürlüğe girmesi imkansız" dedi.