SGK Uzmanı 'Boşuna Beklemeyin" Diyerek Duyurdu: Yıllardır Beklenen Sistem Bu Yıl da Yürürlüğe Girmeyecek
İşçi ve işverenin ilave prim yüküne karşı çıkması, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin hayata geçmesini bir kez daha geciktirdi. SGK Uzmanı İsa Karakaş’a göre, TES bu yıl da yürürlüğe giremeyecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) 2025’in son çeyreğinde devreye alınması bekleniyordu, ancak bu hedefin gerçekleşmesi zor görünüyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, işçi ve işveren kesiminin mevcut ekonomik koşullarda sisteme sıcak bakmadığını ve sosyal mutabakat olmadan uygulamanın mümkün olmadığını ifade etti.
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İlk olarak 2024 yılının son çeyreği için planlanan TES, 2024-2026 Orta Vadeli Programı’nda yer almış, ardından bu hedef 2025’in son çeyreğine ötelenmişti. Ancak Karakaş’a göre bu yeni tarihte de sistemin devreye alınması zor. Karakaş, "TES’in hayata geçebilmesi için sosyal uzlaşma şart, ama mevcut tablo bunu mümkün kılmıyor" dedi.
HÜKÜMETİN HEDEFİ UZUN VADELİ TASARRUF ARTIŞI
Karakaş, hükümetin TES ile amaçladığı en önemli konunun, bireysel tasarruf oranlarını artırmak ve bu sayede ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratmak olduğunu belirtti. Gelişmiş ülkelerde büyük hacimli emeklilik fonlarının ekonomik denge unsuru olduğunu hatırlatan Karakaş, Türkiye’nin bu alanda geride kaldığını vurguladı.
İŞÇİ VE İŞVEREN İLAVE MALİYETE KARŞI
Karakaş, sistemin önündeki en büyük engelin sosyal tarafların tutumu olduğunu belirtti. İşçi kesiminin özellikle kıdem tazminatının TES kapsamına alınmasından duyduğu endişenin devam ettiğini belirten Karakaş, düşük gelirli çalışanların mevcut prim yüküne ek katkı sağlayacak mali gücü olmadığını dile getirdi.
İşverenlerin de SGK ve işsizlik sigortası dahil %37,75’e ulaşan mevcut prim yükünü gerekçe göstererek, sisteme yeni bir katkı yapmaya sıcak bakmadığını aktardı.
"BU YIL DA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ İMKANSIZ"
İsa Karakaş, mevcut ekonomik koşullarda TES’in hayata geçirilmesinin zor olduğunu belirterek, "Ne işçi ne işveren tarafı hazır. Hükümetin de bu hassasiyetin farkında olduğu ve sosyal uzlaşma sağlanmadan adım atmak istemediği anlaşılıyor. Bu nedenle, 2025 hedefi de gerçekleşmeyebilir. Bana göre bu yıl yürürlüğe girmesi imkansız" dedi.