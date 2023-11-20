SGK uzmanı asgari ücret ve emekli aylığı için oran verdi: İşte olası zamlı maaşlar

Son verileri değerlendirerek SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yönelik hesaplama yapan Yılmaz, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında “Bugüne kadar olan, yani dört aylık enflasyon verisiyle şu anki rakamımız, devamında yıllık enflasyon yüzde altmış beş olursa yüzde otuz yedilik bir zamla 10 bin 332 lira, üst tahmin olan yüzde altmış sekiz olursa da yüzde kırklık bir zamla 10 bin 521 liraya ulaşacağını şimdiden söyleyebiliriz” diye konuştu.