SGK uzmanı açıkladı: İşte asgari ücret zammı ve emekli aylığında beklenen rakam!

Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerle, kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirleyen zam oranı refah payı dahil yüzde 45 oldu. Böylece en düşük işçi maaşı 15 bin TL oldu.