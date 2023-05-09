SGK uzmanı açıkladı: İşte asgari ücret zammı ve emekli aylığında beklenen rakam!
700 binden fazla kamu işçisinin zam oranın belli olmasının ardından gözler asgari ücret zammı ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret ve emekli aylığı tahminini açıkladı.
Türk-İş ve Hak-İş'in işçi kesimini, Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası'nın (TÜHİS) kamu işverenini temsil ettiği görüşmelerle, kamu işçisinin 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakları belirleyen zam oranı refah payı dahil yüzde 45 oldu. Böylece en düşük işçi maaşı 15 bin TL oldu.
Kamu işçisinin zam oranın belli olmasının ardından yaklaşık 3,5 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 1 Ağustos'ta başlayacak.
Bu bakımdan, kamu işçilerini ilgilendiren çerçeve protokol, memurların toplu sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmelerinin çerçevesini belirlemesi ve asgari ücret açısından da önem taşıyor.
"ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLER İÇİN ÖNEMLİDİR"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan SGK uzmanı Özgür Erdursun, "Kamu işçilerine zam oranı belli oldu! Zam oranı yüzde 45, en düşük kamu işçi maaşı 15.000 TL oldu. Bu oramda yapılan zam 1 Temmuz’da zam oranları belli olacak, asgari ücretli, memur, emekliler ve çalışanlar için önemlidir" dedi.