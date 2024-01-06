SGK uzmanı açıkladı: Hesaplara yatmadan önce emekli maaşı ne kadar olacak?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı en düşük emekli maaşına ilişkin dikkat çeken ifadelere yer verdi. Erdursun, "Emekliye zam konusu dediğim gibi olacak" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı belli oldu.
TÜİK'in 6 aylık enflasyon verileriyle birlikte, SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerine ise refah payı hariç en az yüzde 37,57 oranında zam yapılacağı kesinleşti.
MASADA NELER VAR?
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılacak ocak zammı, aralık ayı enflasyon verileriyle belli olurken, emekli maaşlarının hesaplara yatmadan önce refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam seçeneği gündemdeki yerini koruyor.
SSK ve Bağ-Kur’lular, emekli aylıklarına ilave zam beklerken, Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme için bir dizi formül konuşuluyor.
Tüm kök aylıklarda kademeli artış öngören detaylı değişikliğin yanı sıra, tüm emeklilere belli oranda refah payı ve en düşük aylık alan kesimlere artış masada bulunuyor.
ERDOĞAN NE DEDİ?
Emekli maaşlarına ilişkin dün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) düzenlediği Ortak Paylaşım Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ekonomisi büyüdükçe ortaya çıkacak katma değerden işçisi, işvereni, emeklisi, memuru, çiftçisi, esnafıyla 85 milyonun tamamı istifade edecektir" dedi.
"İLAVE GELECEK"
Yaşanan gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, "Emekliye zam konusu dediğim gibi olacak, YÜZDE 37.57’ye ilave gelecek" ifadelerini kullandı.
EMEKLİYE SIFIR ZAM
Kök ücreti 5 bin 500 TL'nin altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında yüzde 37,57'lik zam verildiğinde sıfır zam almış oldu.
Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, "Kök ücret üzerinden yüzde 37,57’lik zam verildiğinde kök ücreti 5.500 TL altında olanlar ‘sıfır’ zam alacak. 4 bin TL 4.500 TL kök ücreti olan var. Örneğin 6000 TL kök ücreti olan bir kişi mevcut enflasyon farkı ile çarpıldığında maaşı 8.254 TL oluyor. Sadece 754 liralık bir maaş farkı oluyor. 6.500 TL olanlara ise 1.440 TL, 7000 TL olan 2.128, 7.500 TL maaş alanın yeni zamlı aylığına ise yüzde 37,57’lik oranın tamamı yansıyor. Yani 7500 TL’nin altında maaşı olana yüzde 37,57’lik oran tam olarak yansımıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.
EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası zamlı maaşların 17 Ocak tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.