EYT'liler dikkat: Bunu yapmayan emekli olamayacak!
SGK Uzmanı Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Erdursun, "SSK'lı çalışanlar EYT yasalaştığında, emeklilik için müracaatta bulunamazlar" dedi ve gerekli şartları sıraladı.
TBMM Genel Kurulu, milletvekillerinin deprem bölgesinde olması sebebiyle tüm partilerin ortak kararı ile 28 Şubat Salı günü toplanacak. TBMM Genel Kurulu'nun öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşmesi bekleniyor.
EYT düzenlemesinin TBMM'den geçmesinin ardından yasanın mart ayı başında yürürlüğe girmesi bekleniyor. EYT'liler ise, başvurularını yasa yürürlüğe girdikten sonra yapabilecek.
EYT'DEN DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI YARARLANACAK
Öte yandan Meclis'e gelecek yasa teklifiyle birlikte EYT'liyken depremde hayatını kaybedenlerin aileleri de bu düzenlemeden yararlanabilecek. EYT'liler gerekli prim gün sayısı ve yılı dolduran ancak yaşının dolmasını bekleyenlerden oluştuğu için herhangi bir yasal düzenlemeye gerek kalmaksızın vefatın kesinleştirilmesinin ardından SGK'da yapılacak işlemler sonucunda yasal hak sahiplerine emekli maaşı bağlanabilecek.
EYT'DE BUNU YAPMAYAN EMEKLİ OLAMAYACAK
Yaşanan bu gelişmeler sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan SGK Uzmanı Erdursun, "SSK'lı çalışanlar EYT yasalaştığında, emeklilik için müracaatta bulunamazlar" dedi ve gerekli şartları şöyle sıraladı: