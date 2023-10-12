SGK uzmanı açıkladı: Erken emeklilikte 'Doğum Borçlanması'ndan kimler faydalanamıyor?

Örneğin, 50 yaşında emekli olmanız gerekiyor ama 6 yıllık prim boşluğunuz var. 6 yıl boyunca ya dışarıdan prim ödemeniz ya da çalışmanız gerekiyor. Doğum borçlanması ise tek seferde bu 6 yılı borçlanma imkanı tanıdığı için hemen emekli olunabiliyor.