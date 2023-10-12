SGK uzmanı açıkladı: Erken emeklilikte 'Doğum Borçlanması'ndan kimler faydalanamıyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, erken emeklilikte doğum borçlanmasına ilişkin merak edilenleri açıkladı. Doğum borçlanmasında herkesin yararlanamadığını belirten Erdursun, "Doğum yapan tüm kadınlar faydalanamıyor" diyerek, nedenleriyle tek tek sıraladı.
Doğum nedeniyle iş hayatından uzak kalan kadınlara, doğum borçlanması hakkı tanınıyor. Yani yaşı dolmuş olsa da prim gün sayısı az olan çalışanlar borçlanma ile erkenden emekli olabiliyor.
Doğum borçlanması, kadınların doğum yapmaları nedeniyle çalışamadıkları dönemleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden borçlanarak emeklilik sürecine dahil etmelerini sağlayan bir düzenlemeye denir.
Bu sayede, kadın çalışanlar, doğum yapmaları nedeniyle ara verdiği iş hayatlarındaki bu süreyi, emeklilik için geçerli hizmet süresine ekleyebilirler.
Bir çocuk 720 güne sayıldığı için üç çocuğu da borçlanarak yaklaşık 6 yıllık erken emeklilik imkanı doğuyor.
Örneğin, 50 yaşında emekli olmanız gerekiyor ama 6 yıllık prim boşluğunuz var. 6 yıl boyunca ya dışarıdan prim ödemeniz ya da çalışmanız gerekiyor. Doğum borçlanması ise tek seferde bu 6 yılı borçlanma imkanı tanıdığı için hemen emekli olunabiliyor.
"HERKES FAYDALANAMIYOR"
Söz konusu gelişmelerle birlikte erken emeklilikte 'doğum borçlanması'nda herkesin faydalanamayacağını belirten Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, şu ifadelere yer verdi:
"Prim günü eksiği olan kadınlara doğum borçlanması ile SGK’dan gün alma hakkı 2008’de verildi. Adı 'Doğum Borçlanması' ancak doğum yapan tüm kadınlar faydalanamıyor, kanun koyucular 'önce sigortalı ol sonra çocuğunu doğur aksi halde doğum borçlanması yapamazsın' diyor!"
ERKEN EMEKLİLİKTE DOĞUM BORÇLANMASI NASIL YAPILIR?
e-Devlet veya borçlanma talep dilekçesinin Sosyal Güvenlik Kurumu sitesinden indirilerek doldurulması ile Kurumun ilgili birimine gönderilerek elden verilmesi ya da postayla gönderilerek yapılır. e-Devlet hizmetini kullanılarak, 4A statüsünde doğum borçlanması talebinde bulunabilirsiniz.