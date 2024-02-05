SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına enflasyon darbesi!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı enflasyon rakamları üzerinden emekli maaşlarında yaşanan erimeye dikkat çekti.
Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı verilere göre; enflasyon, 2024 Ocak ayında yüzde 9,38 artarken, yıllık enflasyon ise yüzde 129,11 oldu.
ENAG'ın enflasyon verileri sonrası sosyal medya hesabından emekli maaşlarında yaşanan erimeye dikkat çeken Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, 10 bin TL emekli maaşı üzerinden şu hesaplamayı yaptı:
"- 2023'de 10.000 TL emekli aylığı,
- 2024'de yüzde 37.57 enflasyon farkı ile 13.757 TL oldu,
- Yüzde 49.25'e tamamlanacağı yani 1.168 TL fark ile 14.925 TL olacağı açıklandı,
- ENAGRUP Ocak ayı enflasyonunu yüzde 9.38 olarak belirlemiş,
- 2023'de 10.000 TL olan emekli aylığı 2024'de yüzde 49.25 ile 14.925 TL'ye yükselmişti ancak, Ocak ayında yüzde 9.38 enflasyon ile 1.400 TL değer kaybetti,
- Emeklinin henüz cebine girmeyen 1.168 TL'si değerini kaybetti hatta 14.925 TL yüzde 9.38'lik enflasyon kaybı 1.400 ile 13.525 TL'ye gerilemiş oldu."
TÜİK: AYLIK ARTIŞ YÜZDE 6,07
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, enflasyon, Ocak ayında yüzde 6,07 artarken, yıllık bazda yüzde 64,86 oldu.