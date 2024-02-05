SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşlarına enflasyon darbesi!

- ENAGRUP Ocak ayı enflasyonunu yüzde 9.38 olarak belirlemiş,

- 2023'de 10.000 TL olan emekli aylığı 2024'de yüzde 49.25 ile 14.925 TL'ye yükselmişti ancak, Ocak ayında yüzde 9.38 enflasyon ile 1.400 TL değer kaybetti,

- Emeklinin henüz cebine girmeyen 1.168 TL'si değerini kaybetti hatta 14.925 TL yüzde 9.38'lik enflasyon kaybı 1.400 ile 13.525 TL'ye gerilemiş oldu."