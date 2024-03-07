SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşına seyyanen zam beklenirken sağlı sollu kroşe geldi!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşına seyyanen zam bekleyenlere kötü haberi verdi. Erdursun, "Bu kriz TL ile sabit geliri olanların yani çalışanların ve emeklilerin krizidir" dedi.
Enflasyon ve kur krizi, TL'nin her geçen gün erimesine yol açarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Buna göre, enflasyon oranı, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,53, yıllık bazda ise yüzde 67,57 olarak gerçekleşti.
İKİ AYLIK ENFLASYON YÜZDE 11,53
TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 2 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 11,53 olarak kayıtlara geçti.
ENFLASYON ENDİŞESİ DOLAR KURUNU OYNATTI
Enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş kalmaya devam ederken dolar kuru 32,50 TL seviyesini test etti.
EMEKLİ MAAŞLARINDA DEV KAYIP
Yaşanan gelişmeler sonrası emekli maaşına seyyanen zam beklentisi öne çıkarken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, yaşanan erimeye dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:
"- 1 Ocak 2024'de en düşük emekli aylığı 10.000 TL, asgari ücret 17.000TL oldu,
- 1 Ocak 2024'de dolar kuru 29.50 TL idi,
- 1 Ocak 2024'de en düşük emekli aylığı 338 dolar,
- 1 Ocak 2024'de asgari ücret 576 dolar oldu,
7 Mart 2024 itibariyle,
- Dolar kuru 32.50 TL,
- En düşük emekli aylığı 307 dolara düştü. Değer kaybı 31 dolar 1.000 TL oldu. 67 günde en düşük emekli aylığının değeri 9.000 TL'ye geriledi,
- Asgari Ücret 523 dolara geriledi, asgari ücrette kayıp 53 dolar 1.722 TL oldu. Asgari ücretin değeri 67 günde 15.277 TL oldu."
"TÜİK'in açıkladığı 60 günlük enflasyona göre ise satın alma gücünde kayıp yüzde 11.54" diyen Erdursun, "En düşük emekli aylığında kayıp 1.154 TL, asgari ücrette ise 1.961 TL" dedi.
"EMEKLİLERİN KRİZİDİR"
"Her geçen gün ücretlerin satın alma değeri düşüyor" diyen Erdursun, "Bu kriz TL ile sabit geliri olanların yani çalışanların ve emeklilerin krizidir" ifadelerine yer verdi.
EMEKLİ MAAŞI
Bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oluyor.
Nihai emekli zammı 3 Temmuz'da TÜİK'in haziran ayı rakamlarını açıklamasıyla kesinleşecek. 10 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli maaşı da Temmuz ayında yeniden değerlendirilecek.
Ayrıca memur ve memur emeklilerinin aylıklarına toplu sözleşme farkı da yansıtılacak. Buna göre, 2024'ün ilk 6 ayında enflasyon oranlarına ek yüzde 15 zam yapılacak.