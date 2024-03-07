SGK uzmanı açıkladı: Emekli maaşına seyyanen zam beklenirken sağlı sollu kroşe geldi!

EMEKLİ MAAŞI

Bilindiği üzere emekliler ve memurlar her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere, 6 aylık dilimler halinde yılda 2 kez zam almakta. Bu doğrultuda 6 aylık enflasyon rakamlarının netleşmesiyle birlikte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerin maaş zam oranları belli oluyor.