SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur prim gün sayısına ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yaptı. 9 bin gün Bağ-Kur prim ödemesi üzerinden kötü haberi veren Erdursun, "Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır" dedi.
Enflasyon ve kur krizi yurttaşın geçim şartlarını her geçen gün zorlarken, son yapılan zamda umduğunu bulamayan milyonlarca emeklinin ardından gözler Bağ-Kur prim gün sayısında yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:
"Onu Orta Vadeli Plan'da (OVP) hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki."
"300 AY BAĞ-KUR PRİMİ ÖDEMESİ GEREKİYOR"
Bağ-Kur pirim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi gündemdeki yerini korurken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise, şu ifadeleri kullandı:
"Bağ-kur'lu olan bir sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün yani 25 yıl yani 300 ay Bağ-kur primi ödemesi gerekiyor. (09.09.1999-30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için kadın 58, erkek 60 yaşında, 1.5.2008 sonrası kademeli 65 yaş)"
Paylaşımının devamında Bağ-Kur prim gün sayısına ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yapan Erdursun, şöyle devam etti:
"- Bağ-Kur primi asgari ücretin yüzde 34.5'idir,
- Aylık Bağ-kur primi 6.900.86 TL,
- Ödemelerini düzenli yapanlar aylık indirimli 5.900.73 TL öder,
- 9000 gün için indirimli bugünkü değerlerden 1.770.219 TL prim ödemesi yapması gerekir,
- Emekli olduğunda 10.000 TL emekli aylığı alır,
- Ödediği parayı 177 ayda yani yaklaşık 15 yılda amorti öder,
- Erkekse 60 yaşına kadar, kadınsa 58 yaşına kadar prim öder, erkeklerde 75, kadınlarda 73 yaşına kadar ödediği primler kendisine emekli maaşı olarak ödenir."
"BU KADAR PARAYI BİRİKTİRSE..."
"Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır" diyen Erdursun, "Aylık 60.000-65.000T L faiz gelir elde eder" dedi.
BAĞ-KUR'LULARIN 5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLABİLME BEKLENTİSİ
Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatıldığı konuşulmaya başlandı Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilmesi bekleniyor.