SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, Bağ-Kur prim gün sayısına ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yaptı. 9 bin gün Bağ-Kur prim ödemesi üzerinden kötü haberi veren Erdursun, "Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır" dedi.

Bağkur Emekli Emekli maaşı Özgür Erdursun
Son Güncelleme:
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 1

Enflasyon ve kur krizi yurttaşın geçim şartlarını her geçen gün zorlarken, son yapılan zamda umduğunu bulamayan milyonlarca emeklinin ardından gözler Bağ-Kur prim gün sayısında yapılması beklenen düzenlemeye çevrildi.

1 10
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bağ-Kur'luların emekli olabilmeleri için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin, şu ifadeleri kullandı:

2 10
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 3

"Onu Orta Vadeli Plan'da (OVP) hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki."

3 10
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 4

"300 AY BAĞ-KUR PRİMİ ÖDEMESİ GEREKİYOR"

Bağ-Kur pirim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi gündemdeki yerini korurken sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun ise, şu ifadeleri kullandı:

4 10
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 5

"Bağ-kur'lu olan bir sigortalının emekli olabilmesi için 9000 gün yani 25 yıl yani 300 ay Bağ-kur primi ödemesi gerekiyor. (09.09.1999-30.04.2008 arası sigorta başlangıcı olanlar için kadın 58, erkek 60 yaşında, 1.5.2008 sonrası kademeli 65 yaş)"

5 10
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 6

Paylaşımının devamında Bağ-Kur prim gün sayısına ilişkin dikkat çeken bir hesaplama yapan Erdursun, şöyle devam etti:

6 10
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 7

"- Bağ-Kur primi asgari ücretin yüzde 34.5'idir,
- Aylık Bağ-kur primi 6.900.86 TL,
- Ödemelerini düzenli yapanlar aylık indirimli 5.900.73 TL öder,
- 9000 gün için indirimli bugünkü değerlerden 1.770.219 TL prim ödemesi yapması gerekir,

7 10
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 8

- Emekli olduğunda 10.000 TL emekli aylığı alır,
- Ödediği parayı 177 ayda yani yaklaşık 15 yılda amorti öder,
- Erkekse 60 yaşına kadar, kadınsa 58 yaşına kadar prim öder, erkeklerde 75, kadınlarda 73 yaşına kadar ödediği primler kendisine emekli maaşı olarak ödenir."

8 10
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 9

"BU KADAR PARAYI BİRİKTİRSE..."

"Bu kadar parayı biriktirebilse ana parası da cebinde kalır" diyen Erdursun, "Aylık 60.000-65.000T L faiz gelir elde eder" dedi.

9 10
SGK uzmanı açıkladı: Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesini bekleyenlere kötü haber! - Resim: 10

BAĞ-KUR'LULARIN 5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLABİLME BEKLENTİSİ

Bağ-Kur'lular 9000 prim günü şartı nedeniyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasından faydalanamamıştı. Bağ-Kur'lu çalışanlar için bakanlık tarafından çalışma başlatıldığı konuşulmaya başlandı Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte Bağ-kur'lular 5 yıl önce emekli olabilmesi bekleniyor.

10 10