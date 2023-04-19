SGK tek tek yanıtladı: EYT’de emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir!
Emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! ‘Ya tutarsa’ diyerek SGK’ya koşanlar hayal kırıklığı yaşadı. SGK EYT’den faydalanmak isteyen ve başvuruda bulunan o kişilerin hepsinin taleplerine birer birer ret yanıtı verdi. İşte tüm detaylar…
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. 1.6 milyon başvurudan yaklaşık 600 binin işlemleri tamamlanırken mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor.
E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.
İNTERNET, POSTA, SGK MERKEZİ... 3 KOLDAN BAŞVURU
İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor.
EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor. Bağ-Kur borcu olanların emekli olabilmesi için öncelikle bunu kapatması gerekiyor. EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor.