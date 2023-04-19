SGK tek tek yanıtladı: EYT’de emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir!

Emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! ‘Ya tutarsa’ diyerek SGK’ya koşanlar hayal kırıklığı yaşadı. SGK EYT’den faydalanmak isteyen ve başvuruda bulunan o kişilerin hepsinin taleplerine birer birer ret yanıtı verdi. İşte tüm detaylar…

SGK tek tek yanıtladı: EYT’de emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! - Resim: 1

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından 3 Mart-31 Mart arasında başvuruda bulunanlara ilk emekli aylıkları ve ikramiyeleri ödenmeye başladı. 1.6 milyon başvurudan yaklaşık 600 binin işlemleri tamamlanırken mükerrer ve prim borçlusu olanların başvuruları geçersiz sayılıyor.

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SGK tek tek yanıtladı: EYT’de emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! - Resim: 2

E-Devlet üzerinden 80 defa kayıt yaptırandan, iki-üç yıllık prim eksiğine karşın "ya tutarsa" diye başvuru yapanlar gibi ilginç örnekler de SGK çalışanlarını boş yere meşgul ediyor.

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SGK tek tek yanıtladı: EYT’de emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! - Resim: 3

İNTERNET, POSTA, SGK MERKEZİ... 3 KOLDAN BAŞVURU

İnternet üzerinden yapılan mükerrer başvurular SGK çalışanlarının işlem yükünü artırırken, mevcut başvuruların da hızlı sonuçlanmasını engelliyor.

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SGK tek tek yanıtladı: EYT’de emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! - Resim: 4

EYT'den yararlanmak için internetten, posta yoluyla hem de doğrudan SGK merkezlerine olmak üzere aynı anda üç yoldan başvuru yapanlar da bulunuyor. Bağ-Kur borcu olanların emekli olabilmesi için öncelikle bunu kapatması gerekiyor. EYT başvurusu alınsa bile emeklilik işlemleri tamamlanmıyor.

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