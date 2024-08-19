SGK Primi Eksik Yatanlar Kıdem Tazminatını Nasıl Alır? Milyonları İlgilendiren Kritik Detay
Birçok iş yerinde işverenlerin, çalışanlarının maaşlarını gerçekte olduğundan daha düşük gösterdiği bilinen bir durum. Peki, maaş bordrosunda eksik ücret bildirimi yapılan çalışanlar, kıdem tazminatlarını nasıl talep edebilir? İşte yanıtı...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerden her ay çalıştırdıkları işçilerin gün sayısını ve maaşlarını eksiksiz bildirmelerini talep eder. Eğer işveren, çalışanlarının maaşlarını eksik bildirirse, bu durum kıdem tazminatını ödemekle sonuçlanabilir.
Akşam gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, köşe yazısında çalışanların hangi durumlarda ve nasıl kıdem tazminatı alabileceğine dair önemli bilgiler paylaştı.
Bülbül'ün yazısına göre, işçilerin iş sözleşmelerinde belirlenen ücret üzerinden hesaplanan prime esas kazançlarının SGK'ya eksiksiz olarak bildirilmesi zorunlu. İşverenler, her ayın bildirilerini bir sonraki ayın 26'sına kadar SGK'ya iletmek zorundalar. Eğer eksik bildirim yaparlarsa, işçiler kıdem tazminatını talep etme hakkına sahip olurlar.
E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP MÜMKÜN
Çalışanlar, işverenlerinin SGK'ya yaptığı maaş bildirimlerini e-Devlet üzerinden düzenli olarak takip edebilir. SGK, işçilerin prime esas kazançlarını sürekli olarak kontrol eder. Bir ay önceki kazançla karşılaştırıldığında yüzde 20'lik bir azalma tespit edilirse, işçiye SMS yoluyla bildirimde bulunulur. Bu sayede çalışan, maaşında eksik bildirim yapıldığını öğrenebilir. Bu bilgilendirme, işçilerin maaşlarının doğru ve tam olarak SGK'ya bildirilmesini sağlamak amacıyla yapılır. İşçilerin bu tür bildirimleri alabilmesi için e-Devlet üzerinden cep telefonu bilgilerini güncellemiş olmaları önemlidir.