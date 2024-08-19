SGK Primi Eksik Yatanlar Kıdem Tazminatını Nasıl Alır? Milyonları İlgilendiren Kritik Detay

E-DEVLET ÜZERİNDEN TAKİP MÜMKÜN

Çalışanlar, işverenlerinin SGK'ya yaptığı maaş bildirimlerini e-Devlet üzerinden düzenli olarak takip edebilir. SGK, işçilerin prime esas kazançlarını sürekli olarak kontrol eder. Bir ay önceki kazançla karşılaştırıldığında yüzde 20'lik bir azalma tespit edilirse, işçiye SMS yoluyla bildirimde bulunulur. Bu sayede çalışan, maaşında eksik bildirim yapıldığını öğrenebilir. Bu bilgilendirme, işçilerin maaşlarının doğru ve tam olarak SGK'ya bildirilmesini sağlamak amacıyla yapılır. İşçilerin bu tür bildirimleri alabilmesi için e-Devlet üzerinden cep telefonu bilgilerini güncellemiş olmaları önemlidir.