SGK Personel Alımına Çıktı: KPSS Şartı Aranmıyor
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KPSS şartı olmadan yeni personel alımına başladığını duyurdu. KPSS’siz başvurulara olan ilgi büyük olurken, diğer başvuru şartları ve süreçler hakkında detaylar netlik kazandı.
Kaynak: Gerçek Gündem
SGK, toplamda 70 Sözleşmeli Personel alımı yapacağını açıkladı. Bu alımlar için başvurular elektronik ortamda kabul edilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini 16 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlayabilirler. Başvuru işlemleri için SGK'nın resmi kariyer kapısına ulaşabilirsiniz.
KPSS'Lİ VE KPSS'SİZ BAŞVURULAR
KPSS’siz personel alımı kapsamında, adayların Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanları dikkate alınacak. YDS puanı, %0 baz alınarak değerlendirilecek. KPSS puanları ise 70 puan üzerinden %70 oranında değerlendirilecektir. KPSS’li başvurular da sürecin bir parçası olarak kabul edilecektir.
BAŞVURU KOŞULLARI VE ŞARTLAR
- KPSS’siz başvurularda, adayların geçerli bir YDS puanına sahip olmaları gerekmektedir.
- KPSS puanı olan adaylar, 70 puan üzerinden değerlendirilerek sürece dahil edilecektir.
Bu süreçte, adayların başvuru yapmadan önce gerekli tüm belgeleri ve şartları dikkatlice incelemeleri tavsiye edilmektedir. SGK, yeni personel alımında çeşitli yetenek ve uzmanlıkları olan adayları arıyor. Başvuruların zamanında yapılması, sürecin sorunsuz ilerlemesi açısından önemlidir.
HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALIMI OLACAK?
3 Kıdemli Uzman Yazılımcısı
1 Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi
1 Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM)
6 Kıdemli Uzman Yazılımcı
2 Kıdemli Yazılım Mimarı
1 Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi)
1 Kıdemli Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi)
3 Kıdemli Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi
1 Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle)
1 Kıdemli Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM)
2 Kıdemli Uzman Network Yöneticisi
1 Kıdemli Yapay Zeka Uzmanı
2 Kıdemli DevOps Uzmanı
11 Uzman Yazılımcı (Java)
2 Uzman Yazılımcı (.NET)
2 Uzman İş Analisti
2 Yazılım Test Uzmanı
1 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı
1 Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi)
1 Uzman Sistem Yöneticisi (Etki Alanı Yönetimi)
1 Uzman Sistem Yöneticisi (Sanallaştırma Yönetimi)
2 Uzman Siber Güvenlik Yöneticisi
1 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (Oracle)
1 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM)
3 Uzman Network Yöneticisi
2 DevOps Uzmanı
2 Uzman İş Analisti
2 Yazılım Test Uzmanı
1 Web Önyüz Geliştirme Uzmanı
1 Uzman Sistem Yöneticisi (Yedekleme Yönetimi)
1 Uzman Sistem Yöneticisi (Uygulama Yönetimi)
4 Uzman Veri Tabanı Yöneticisi (İBM)
2 Veri Bilimi ve İş Zekası Uzmanı
2 Veri Merkezi Uzmanı
KPSS'Lİ PERSONEL ALIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KPSS puanı olan adaylar için personel alımına da yer verecek. KPSS ile başvuracak adayların, İngilizce dilinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı almış olmaları gerekecek. KPSS puanı olarak, P3 puan türünden en az 70 puan şartı aranacak. KPSS’li başvurular, YDS puanının %30’u ve KPSS puanının %70’i ile değerlendirilecektir.
Başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci Maddesi: Belirtilen genel şartları taşıyor olmak,
b) Eğitim Şartı: Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Ayrıca, bu bölümlerden mezuniyetin, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından olması da kabul edilecektir.
c) Diğer Eğitim Alanları: Bilgisayar, yapay zeka, yönetim bilişim sistemleri, yazılım, teknoloji, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olmak (Bu mezunlar sadece D Grubu pozisyonlarına başvurabilirler).
d) Mesleki Tecrübe: Yazılım ve büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında, başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanının iki katını geçmeyenler için en az 3 yıl, diğerleri için ise en az 5 yıl mesleki tecrübe gereklidir. Mesleki tecrübe, bilişim personeli olarak çalışılmış süreler de dahil olmak üzere hesaplanacaktır.
e) Programlama ve Ağ Yönetimi: Bilgisayar çevre birimleri, donanımı ve ağ yönetimi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Kişisel Nitelikler: Analitik düşünme yeteneği, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, takım çalışmasına uygunluk, yüksek iletişim becerisi, yoğun ve stresli iş temposuna uyum sağlama, dokümantasyon yetenekleri gibi niteliklere sahip olmak.
Bu şartları yerine getiren adaylar, SGK'nın personel alımına başvurabilir ve belirtilen süreçleri takip ederek gerekli belgeleri tamamlayabilirler. Başvurular, resmi SGK portalı üzerinden yapılabilecektir.