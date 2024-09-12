SGK Personel Alımına Çıktı: KPSS Şartı Aranmıyor

KPSS'Lİ PERSONEL ALIMI VE BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), KPSS puanı olan adaylar için personel alımına da yer verecek. KPSS ile başvuracak adayların, İngilizce dilinde Yabancı Dil Sınavı (YDS) puanı almış olmaları gerekecek. KPSS puanı olarak, P3 puan türünden en az 70 puan şartı aranacak. KPSS’li başvurular, YDS puanının %30’u ve KPSS puanının %70’i ile değerlendirilecektir.

Başvuracak adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci Maddesi: Belirtilen genel şartları taşıyor olmak,

b) Eğitim Şartı: Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, veya endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olmak. Ayrıca, bu bölümlerden mezuniyetin, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından olması da kabul edilecektir.

c) Diğer Eğitim Alanları: Bilgisayar, yapay zeka, yönetim bilişim sistemleri, yazılım, teknoloji, istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden mezun olmak (Bu mezunlar sadece D Grubu pozisyonlarına başvurabilirler).

d) Mesleki Tecrübe: Yazılım ve büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında, başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanının iki katını geçmeyenler için en az 3 yıl, diğerleri için ise en az 5 yıl mesleki tecrübe gereklidir. Mesleki tecrübe, bilişim personeli olarak çalışılmış süreler de dahil olmak üzere hesaplanacaktır.

e) Programlama ve Ağ Yönetimi: Bilgisayar çevre birimleri, donanımı ve ağ yönetimi güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak ve güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Kişisel Nitelikler: Analitik düşünme yeteneği, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, takım çalışmasına uygunluk, yüksek iletişim becerisi, yoğun ve stresli iş temposuna uyum sağlama, dokümantasyon yetenekleri gibi niteliklere sahip olmak.

Bu şartları yerine getiren adaylar, SGK'nın personel alımına başvurabilir ve belirtilen süreçleri takip ederek gerekli belgeleri tamamlayabilirler. Başvurular, resmi SGK portalı üzerinden yapılabilecektir.