SGK patronları uyardı: Asgari ücret fırsatçılığına dikkat çekti

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre asgari ücretin üzerinde maaş ödediği yöneticilerle, nitelikli usta ve kalifiye elemanlarını SGK’ya asgari ücretli ya da asgari ücrete yakın ücret alıyormuş gibi beyan eden işletmelerin tespit edildiği belirtilen yazıda, devleti zarara uğratanların çapraz denetimler ve ihbarlarla ortaya çıkarılarak geriye dönük yüklü cezalara çarptırılacağı, teşviklerinin de kesileceği belirtildi.