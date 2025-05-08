SGK Müjdeyi Duyurdu: Çalışmadan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı
SGK, isteğe bağlı sigortalılık sistemiyle çalışmayan ev kadınları ve part-time çalışanların da emeklilik hakkı elde edebileceğini duyurdu. Aylık en az 8.321 TL prim ödeyerek Bağ-Kur statüsünde emekli olunabilen bu model, 126 binden fazla kişi tarafından tercih ediliyor. İşte şartlar, süreler ve başvuru detayları…
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sunduğu isteğe bağlı sigorta modeli, çalışmadan emeklilik hayali kuran binlerce kişi için önemli bir fırsat sunuyor. SGK verilerine göre, şu anda 126 binden fazla kişi bu sistem sayesinde emeklilik yoluna girmiş durumda. Özellikle ev kadınları, yarı zamanlı çalışanlar ve prim gününü tamamlayamayanlar için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor.
KİMLER FAYDALANABİLİYOR?
İsteğe bağlı sigorta sisteminden yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında:
SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı’na bağlı aktif bir sigortalılığın bulunmaması,
Aylık 30 günden az çalışan part-time bir işte yer almak,
Çalışma hayatına ara vermiş ya da hiç dahil olmamış olmak yer alıyor.
Ayrıca, doğum sonrası prim günleri eksik kalan kadınlar da bu sistem aracılığıyla eksik günlerini tamamlayarak emeklilik hakkı elde edebiliyor.
BAĞKUR STATÜSÜNDE DEĞERLENDİRİLİYOR
İsteğe bağlı sigortalılar, SGK tarafından Bağ-Kur kapsamında değerlendiriliyor. Bu kapsamda emeklilik şartları şu şekilde:
Toplamda 9.000 gün prim ödemek,
60 yaşını doldurmak.
Primlerin düzenli ve eksiksiz yatırılması halinde, hem emeklilik hem de sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı doğuyor.
2025 YILI PRİM TUTARI NE KADAR?
Bu yıl için belirlenen primler, ödenecek tutara göre değişkenlik gösteriyor:
En düşük prim: 8.321 TL
En yüksek prim: 62.413 TL
Ödenen primin %20’lik bölümü emeklilik için, %12’lik kısmı ise sağlık sigortası kapsamında kullanılıyor. Daha yüksek prim ödeyenler, ileride daha yüksek emekli maaşı alabiliyor.
BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin şu adımları takip etmesi gerekiyor:
SGK’nın sunduğu "İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi" formunu doldurmak,
Bu formu ikamet edilen ilin SGK merkezine elden teslim etmek,
Daha önce sistemden çıkanlar ise dilekçe ile yeniden başvuru yapabiliyor.
Başvuru onaylandığı anda sigortalılık süreci resmen başlamış oluyor.