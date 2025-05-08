SGK Müjdeyi Duyurdu: Çalışmadan Emekli Olmanın Formülü Ortaya Çıktı

KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

İsteğe bağlı sigorta sisteminden yararlanmak isteyenlerin bazı şartları taşıması gerekiyor. Bunlar arasında:

SSK, Bağ-Kur ya da Emekli Sandığı’na bağlı aktif bir sigortalılığın bulunmaması,

Aylık 30 günden az çalışan part-time bir işte yer almak,

Çalışma hayatına ara vermiş ya da hiç dahil olmamış olmak yer alıyor.

Ayrıca, doğum sonrası prim günleri eksik kalan kadınlar da bu sistem aracılığıyla eksik günlerini tamamlayarak emeklilik hakkı elde edebiliyor.