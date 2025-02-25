SGK Hepsini Tek Tek Tespit Etti: 40 Metrekarelik Dükkanda 400 Sahte Sigortalı Skandalı

40 METREKARELİK DÜKKANDA 400 İŞÇİ ÇIKTI

SGK denetmenlerinin sayısı 3 bine ulaşırken, denetimler sırasında İstanbul Fatih’teki bir iş hanında skandal bir duruma tespit edildi. 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sigortalı gösterildiği belirlendi. Üstelik sigortalı görünen bazı kişilerin farklı şehirlerde ikamet ettiği öğrenildi. Denetim sırasında dükkanda sadece iki masa ve 10 sandalye bulunduğu ortaya çıktı.