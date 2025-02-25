SGK Hepsini Tek Tek Tespit Etti: 40 Metrekarelik Dükkanda 400 Sahte Sigortalı Skandalı
Kayıt dışı istihdamla mücadelede yeni bir skandal gün yüzüne çıktı. SGK gerçekleştirdiği denetimlerde, İstanbul Fatih'te bulunan sadece 40 metrekarelik bir dükkanda tam 400 kişinin tekstil işçisi olarak sahte sigorta kaydının yapıldığı belirlendi.
Kaynak: AA
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamı ve sahte sigortalılığı önlemek adına "Sahte Sigortalılık ve Sahte İş Yeri Takip Platformu" üzerinden kapsamlı denetimleri hızlandırdı. Geçtiğimiz yıl yapılan denetimlerde, 124 bin 982 iş yeri incelendi ve 12 bin 684'ü sahte iş yeri ve sahte sigortalılık kapsamında değerlendirildi.
94 BİN KİŞİNİN SİGORTALILIĞI İPTAL EDİLDİ
Denetimler sonucunda 2 bin 114 iş yerinin sahte olduğu tespit edilirken, çalışmadığı halde sigorta primi ödenen veya sahte iş yerleri üzerinden sigortalı gösterilen 94 bin 740 kişinin sigortalılığı tek tek iptal edildi. Kayıt dışı istihdam nedeniyle iş yerlerine toplamda 2 milyar 36 milyon 732 bin TL para cezası kesildi.
40 METREKARELİK DÜKKANDA 400 İŞÇİ ÇIKTI
SGK denetmenlerinin sayısı 3 bine ulaşırken, denetimler sırasında İstanbul Fatih’teki bir iş hanında skandal bir duruma tespit edildi. 40 metrekarelik dükkanda 400 kişinin tekstil işçisi olarak sigortalı gösterildiği belirlendi. Üstelik sigortalı görünen bazı kişilerin farklı şehirlerde ikamet ettiği öğrenildi. Denetim sırasında dükkanda sadece iki masa ve 10 sandalye bulunduğu ortaya çıktı.
540 KİŞİNİN SAHTE SİGORTALI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Benzer bir durum farklı bir ilde de yaşandı. Apartman dairesinde danışmanlık firması olarak gösterilen bir iş yerinde yapılan denetimlerde, 540 kişinin sahte sigortalı olduğu ortaya çıktı.