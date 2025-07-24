SGK Harekete Geçti: Yarın Milyonlarca Emeklinin Cebine Ek Para Girecek
SGK'dan Emekli Sandığı kapsamındaki emeklilere müjde! Temmuz ayı zam farkı ödemeleri yarın hesaplara yatırılıyor, 2.5 milyon kişi toplam 12 milyar lira alacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği temmuz ayı zam farkı ödemeleriyle ilgili sevindiren gelişme Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. SGK, Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilere zam farklarının 25 Temmuz Perşembe günü hesaplara aktarılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, 4/1-(c) statüsünde, yani Emekli Sandığı kapsamındaki 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplamda 12 milyar lira ödeme yapılacağı belirtildi. SGK, ödemelerin emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılacağını bildirdi.
Temmuz ayındaki maaş artışından kaynaklanan farklar, emeklilere tek seferde ödenecek. SGK, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda, emeklilere bilgilendirme mesajlarının da iletileceğini ifade etti.
Zam farkı ödemesi bekleyen emekliler, yarın itibarıyla hesaplarını kontrol edebilecek. Kurum, herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına ödemelerin saatler içinde tamamlanacağını vurguladı.