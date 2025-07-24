SGK Harekete Geçti: Yarın Milyonlarca Emeklinin Cebine Ek Para Girecek

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği temmuz ayı zam farkı ödemeleriyle ilgili sevindiren gelişme Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) geldi. SGK, Emekli Sandığı kapsamında maaş alan emeklilere zam farklarının 25 Temmuz Perşembe günü hesaplara aktarılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 4/1-(c) statüsünde, yani Emekli Sandığı kapsamındaki 2 milyon 506 bin 829 kişiye toplamda 12 milyar lira ödeme yapılacağı belirtildi. SGK, ödemelerin emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına veya PTT şubelerine yatırılacağını bildirdi.