SGK duyurdu: EYT maaşlarına ilişkin yeni karar!
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, maaşı geciken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni kararını duyurdu. SGK Genelgesi kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları gece gündüz demeden EYT müracaatında bulunanların dosyalarını inceleyip karara bağlarken, maaşı geciken EYT'liler için ise avans düzenlemesi geldi.
90 GÜN İÇİNDE MAAŞI BAĞLANMAYAN EYT'LİYİ KAPSIYOR
Bu gelişmelerle SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyurdu.
SGK'NIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI
Kurumun resmi internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor.