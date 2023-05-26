SGK duyurdu: EYT maaşlarına ilişkin yeni karar!

90 GÜN İÇİNDE MAAŞI BAĞLANMAYAN EYT'LİYİ KAPSIYOR

Bu gelişmelerle SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyurdu.