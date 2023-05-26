SGK duyurdu: EYT maaşlarına ilişkin yeni karar!

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, maaşı geciken Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yeni kararını duyurdu. SGK Genelgesi kurumun resmi internet sitesinde yayımlandı.

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SGK duyurdu: EYT maaşlarına ilişkin yeni karar! - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin resmen hayata geçirilmesiyle 2 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolu açıldı.

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SGK duyurdu: EYT maaşlarına ilişkin yeni karar! - Resim: 2

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanları gece gündüz demeden EYT müracaatında bulunanların dosyalarını inceleyip karara bağlarken, maaşı geciken EYT'liler için ise avans düzenlemesi geldi.

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SGK duyurdu: EYT maaşlarına ilişkin yeni karar! - Resim: 3

90 GÜN İÇİNDE MAAŞI BAĞLANMAYAN EYT'LİYİ KAPSIYOR

Bu gelişmelerle SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, emekli aylığı 90 gün içinde bağlanamayanlar için avans düzenlemesi olduğunu duyurdu.

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SGK duyurdu: EYT maaşlarına ilişkin yeni karar! - Resim: 4

SGK'NIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANDI

Kurumun resmi internet sitesinde yer alan 2018/38 Sayılı SGK Genelgesi'nde, emeklilik müracaatını yapmasına rağmen 90 gün içerisinde maaşı bağlanmayan emekli adayları için avans düzenlemesini kapsıyor.

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