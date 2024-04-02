SGK duyurdu: Emeklilerin bayram ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı! Hangi sıraya göre ödenecek?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre 4/a SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü, 17 ve 18 olanlara 2 Nisan’da, ödem günü 19, 20, 21 ve 22 olanlara 3 Nisan’da, ödeme günü 23, 24, 25 ve 26 olanlara ise 4 Nisan’da emekli ikramiyeleri yatırılacak.