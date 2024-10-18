SGK Duyurdu: Bu Belgeyi Vermeyen Emekliye Ödeme Yapılmayacak
SGK, milyonlarca SSK ve Bağkur emeklilerini yakından ilgilendiren yeni değişikliği duyurdu. Artık emeklilerin maaş ödeme gününden 10 gün önce bu belgeyi vermezse ödeme alamayacağı açıklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere yönelik önemli bir düzenleme duyurdu. Artık, bankalardan promosyon ödemesi almak isteyen emeklilerin beyanname vermesi zorunlu hale geldi. Bu yeni uygulama ile beyanname sunmayan emeklilere promosyon ödemesi yapılmayacak.
SGK'nın açıklamasına göre, kamu bankalarında emeklilere sunulan promosyon ödemeleri artırıldı. Düzenleme, Türkiye genelinde 12,7 milyon emekliyi kapsıyor ve ödemeler bankalar aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Ölüm aylığı alan 3,3 milyon kişi de kamu bankalarına başvurmaları durumunda 5 bin lira tutarında promosyon alabilecek. Bu ödemelerden yararlanmak isteyen emekliler ve hak sahiplerinin bankalara başvuru yapması gerekiyor.
SGK, belirlenen promosyon tutarlarının asgari olduğunu ve bankaların kendi politikalarına göre bu miktarları artırabileceğini vurguladı. Diğer bankalarla ilgili çalışmaların sonuçlarının ise ilerleyen günlerde paylaşılacağı belirtildi.
MAAŞ ÖDEMESİNDEN 10 GÜN ÖNCE SEÇMESİ GEREKECEK
Ayrıca, kamu bankalarından maaş alan emeklilerin promosyonlarının otomatik olarak güncellenmeyeceği, zamlı promosyonlardan yararlanmak için emeklilerin banka şubelerine gitmeleri gerektiği ifade edildi. Banka değiştirmeyi düşünen emeklilerin, bu işlemi e-Devlet üzerinden sözleşme bitiminde gerçekleştirebileceği ve yeni bankalarını maaş ödemesinden 10 gün önce seçmeleri gerektiği kaydedildi.