SGK Duyurdu, 1 Yıl İçinde Başvuranın Her Ay Hesabına Yatırılacak! Kritik Miras Detayı...
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), terör olayları nedeniyle yaşamını yitiren ya da engelli duruma düşen vatandaşların yakınları için önemli bir kolaylık sağladı. Bu destekten yararlanmak isteyenlerin, ilk adım olarak valiliklere başvurmaları gerekiyor. Sonrasında, ilgili zarar tespit komisyonlarının yapacağı değerlendirme sonucunda aylık bağlama süreci başlatılıyor. İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Terör saldırılarından doğrudan etkilenen vatandaşlar ya da onların mirasçıları için devlet tarafından maddi zararların telafisi sağlanıyor. Bu kapsamda, hem yaşamını kaybeden kişilerin yakınlarına hem de saldırı sonucu engelli kalanlara düzenli aylık bağlanıyor. Ancak bu haktan yararlanmak için, belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
EN GEÇ 1 YIL İÇİNDE BAŞVURU YAPILMALI
Bu haklardan faydalanmak isteyen kişilerin, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde valiliğe başvuru yapmaları gerekiyor. Valilik ise, oluşturduğu zarar tespit komisyonu aracılığıyla başvuruyu değerlendirerek karar veriyor. Başvurunun gecikmemesi için 60 gün içerisinde dilekçeyle başvurmak da ayrıca önem taşıyor.
AYLIK MİKTARLAR NE KADAR?
SGK tarafından bağlanacak aylıklar, engellilik derecesine göre belirleniyor. Çalışma gücündeki kayıp oranına göre yapılan ödemeler şöyle:
Birinci derece engelli bireyler için: 9.619 TL
İkinci derece engelli bireyler için: 7.695 TL
Üçüncü derece engelli bireyler için: 5.771 TL
Hayatını kaybeden kişilerin eşi ve çocuklarına da 9.619 TL tutarındaki ödeme, miras paylarına göre dağıtılıyor. Aylıklar SGK tarafından bağlansa da ödemeler, Hazine tarafından finanse ediliyor.
MAHKEME KARARI YETERLİ OLACAK
SGK, kendi aleyhine sonuçlanan davaların ardından geçici bir çözüm geliştirdi. Yeni uygulamaya göre, zarar tespit komisyonları olayın Terörle Mücadele Kanunu kapsamına girip girmediğini değerlendirmemiş olsa bile, mahkemeler tarafından verilmiş ve kesinleşmiş kararlar varsa, bu durumda aylık bağlanabilecek. Özellikle geçmişte dava açarak olumlu karar alan vatandaşlar, ellerindeki mahkeme kararı ile SGK’ya başvurarak doğrudan aylık almaya başlayabilecekler.