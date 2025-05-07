SGK Duyurdu, 1 Yıl İçinde Başvuranın Her Ay Hesabına Yatırılacak! Kritik Miras Detayı...

Terör saldırılarından doğrudan etkilenen vatandaşlar ya da onların mirasçıları için devlet tarafından maddi zararların telafisi sağlanıyor. Bu kapsamda, hem yaşamını kaybeden kişilerin yakınlarına hem de saldırı sonucu engelli kalanlara düzenli aylık bağlanıyor. Ancak bu haktan yararlanmak için, belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor.