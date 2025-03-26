SGK Düğmeye Bastı, Yapmayan Yandı! Rekor Para Cezası Var

ÇALIŞMA İZNİ OLMAYAN YABANCILARA YÜKSEK CEZA

SGK, Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu kişilerin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini hatırlatarak, izinsiz çalıştırılan her bir yabancı işçi için 56 bin lira ceza uygulanacağını açıkladı. Ayrıca, kayıt dışı olarak kendi hesabına çalışan yabancılara da 45 bin lira ceza kesilecek.