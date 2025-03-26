SGK Düğmeye Bastı, Yapmayan Yandı! Rekor Para Cezası Var
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigortasız işçi çalıştıran işverenlere ağır yaptırımlar uygulanacağını duyurdu. Buna göre, bir işçinin 1 gün bile sigortasız çalıştırılması durumunda işverene en az 40 bin lira para cezası kesilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK, kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında denetimlerini sıkılaştırırken, özellikle riskin yüksek olduğu sektörlerde bilgilendirme çalışmalarına hız verdi. Sigorta yükümlülüklerini yerine getirmeyen işverenlerin ciddi yaptırımlarla karşılaşacağına dikkat çeken yetkililer, sigortasız çalıştırmanın hem işveren hem de çalışan açısından büyük riskler taşıdığını vurguladı.
ÇALIŞMA İZNİ OLMAYAN YABANCILARA YÜKSEK CEZA
SGK, Türkiye’de çalışan yabancı uyruklu kişilerin de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan izin alması gerektiğini hatırlatarak, izinsiz çalıştırılan her bir yabancı işçi için 56 bin lira ceza uygulanacağını açıkladı. Ayrıca, kayıt dışı olarak kendi hesabına çalışan yabancılara da 45 bin lira ceza kesilecek.
AĞIR YAPTIRIMLAR KAPIDA
Yetkililer, sigortasız işçi çalıştırmanın sadece para cezasıyla sınırlı kalmayacağını, iş kazası gibi durumlarda işverenlerin adli ve idari sorumluluklarla da karşılaşabileceğini belirtti. Yapılan açıklamada, bir işçinin 6 ay boyunca sigortasız çalıştırılmasının, ödenmesi gereken primin yaklaşık 5 katına denk geldiği ifade edildi.
Öte yandan, sigortasız çalışan bir işçinin iş kazası geçirmesi, çalışamaz hale gelmesi veya hayatını kaybetmesi halinde işverenin çok daha ağır hukuki ve mali yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı vurgulandı.