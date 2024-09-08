SGK Harekete Geçti: Sadece O Ödemeler İade Edilecek
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), belirli şartları sağlayan vatandaşlara toplu prim iadesi yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, emeklilik için yaşını doldurmuş ancak prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını tamamlayamayan kişiler, ödedikleri primlerin bir kısmını geri alabilecek.
PARA İADESİ KİMLERİ KAPSIYOR?
SGK'nın yaptığı bilgilendirmeye göre, prim iadesi alabilmek için emeklilik yaşını doldurmak gerekiyor. Belirlenen emeklilik yaşı kadınlarda 58 iken, erkeklerde ise 60. Ancak prim iadesi alabilmek için bireyin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaması veya Bağ-Kur kapsamında kendi işini yapmıyor olması gerekiyor.
PRİMLERİN TAMAMI İADE EDİLMEYECEK
SGK, primlerin yalnızca işçiden kesilen kısmının iade edileceğini duyurdu. Bu da ödenen primlerin yalnızca yüzde 9'una denk geliyor. İşveren payı ve İşsizlik Sigortası Fonu için ödenen tutarlar geri alınamayacak.
Bağ-Kur'lu kişiler için de benzer bir uygulama geçerli olacak. Kendi adına çalışan Bağ-Kur'lular, emeklilik şartlarını yerine getirememeleri durumunda, ödedikleri yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası primlerini geri alabilme hakkına sahip olacaklar. Bu prim iadeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından güncelleme katsayısı ile hesaplanarak ödenecek.