SGK Harekete Geçti: Sadece O Ödemeler İade Edilecek

Yapılan açıklamaya göre, emeklilik için yaşını doldurmuş ancak prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarını tamamlayamayan kişiler, ödedikleri primlerin bir kısmını geri alabilecek.

PARA İADESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

SGK'nın yaptığı bilgilendirmeye göre, prim iadesi alabilmek için emeklilik yaşını doldurmak gerekiyor. Belirlenen emeklilik yaşı kadınlarda 58 iken, erkeklerde ise 60. Ancak prim iadesi alabilmek için bireyin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaması veya Bağ-Kur kapsamında kendi işini yapmıyor olması gerekiyor.