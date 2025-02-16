SGK Düğmeye Bastı! 19 Bin Liraya Yükseldi, İşte Başvuru Şartları
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışan annelere yönelik bakıcı desteğini artırarak önemli bir adım attı. Avrupa Birliği finansmanıyla yürütülen "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" (EDUCARE II) kapsamında verilen destek tutarı, 325 Euro'dan 510 Euro'ya( 19 bin 410 lira) çıkarıldı. Bu artışla birlikte, kadınların iş hayatından kopmadan çocuklarını güvenilir ve eğitimli bakıcılara emanet edebilmeleri hedefleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK tarafından hayata geçirilen EDUCARE II Projesi, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan ve 0-36 aylık çocuğu olan annelere destek sağlıyor. Proje kapsamında annelere, eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcılarını istihdam edebilmeleri için aylık 510 Euro'luk maddi destek veriliyor. Bu destekle hem annelerin iş hayatında aktif kalması hem de çocukların eğitimli bakıcılar tarafından bakılması amaçlanıyor.
7 BİN KADIN YARARLANACAK
Proje, yarı zamanlı çalışan anneleri de kapsıyor ve başvurular e-Devlet üzerinden kolayca yapılabiliyor. Toplam bütçesi yaklaşık 15,3 milyon Euro olan projeyle her ay 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcı olmak üzere toplamda 7 bin kadının istihdamda kalması hedefleniyor.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı kadın istihdamını artırmayı en önemli öncelikleri arasında gördüklerini belirtti. Işıkhan, "EDUCARE II projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle iş hayatından kopmuyor hem de eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projeyle anneleri, çocukları ve bakıcıları destekliyoruz" dedi.
Işıkhan, EDUCARE II'nin yanı sıra "İş Pozitif" ve "Women-Up" gibi projelerle de kadınların kayıtlı olarak iş gücüne katılımını desteklediklerini ifade etti.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Çalışan anneler, EDUCARE II Projesi'ne başvurularını e-Devlet üzerinden SGK'nın “sgkegitimlibakici.org” ve “sgk.org.tr” internet siteleri aracılığıyla yapabilirler. Başvurular ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il müdürlükleri aracılığıyla da gerçekleştirilebiliyor. Bu destekten yararlanmak isteyen annelerin Ankara, İstanbul veya İzmir'de ikamet etmeleri gerekiyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Projeden yararlanmak isteyen annelerin bazı şartları karşılaması gerekiyor:
Başvuru tarihi itibarıyla 0-24 aylık çocuğa sahip olunması
Ankara, İstanbul veya İzmir'de ikamet edilmesi ve çocukla aynı evde yaşanması
Bekar annelerin, çocuklarının velayetine sahip olmaları ve çocuklarıyla aynı adreste yaşamaları
Tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak 4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışılması
Tam zamanlı çalışılıyorsa eğitimli bir çocuk bakıcısının tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırılması
Yarı zamanlı çalışılıyorsa eğitimli bir çocuk bakıcısının yarı zamanlı sigortalı olarak çalıştırılması
Bakıcının ücretinin en az asgari ücret düzeyinde ödenmesi (yarı zamanlı çalışan bakıcılar için asgari ücretin yarısı kadar)
Başvuru sırasında analık izninde olunmaması
Proje kapsamında bakıcı olarak çalışılmaması
KİMLER YARARLANABİLİR?
Projeden, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ikamet eden, 0-36 aylık çocuğu olan ve 4/a sigortalısı olarak çalışan anneler faydalanabiliyor. Ayrıca bekar annelerin, çocuklarının velayetine sahip olmaları ve çocuklarıyla aynı adreste yaşamaları gerekiyor.
Bu projeyle, kadınların iş hayatına katılımının artırılması, çocukların eğitimli bakıcılarla güvenli bir ortamda büyümeleri ve kayıtlı kadın istihdamının teşvik edilmesi hedefleniyor. Destek tutarının artırılmasıyla daha fazla annenin iş gücüne katılması bekleniyor.
Detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, e-Devlet üzerinden işlem yapabilir ya da SGK'nın resmi internet sitelerini ziyaret edebilirler.