SGK Düğmeye Bastı! 19 Bin Liraya Yükseldi, İşte Başvuru Şartları

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kayıtlı kadın istihdamını artırmayı en önemli öncelikleri arasında gördüklerini belirtti. Işıkhan, "EDUCARE II projemiz sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle iş hayatından kopmuyor hem de eğitimli çocuk bakıcılarının istihdamı teşvik ediliyor. Sosyal etkisi güçlü olan bu projeyle anneleri, çocukları ve bakıcıları destekliyoruz" dedi.

Işıkhan, EDUCARE II'nin yanı sıra "İş Pozitif" ve "Women-Up" gibi projelerle de kadınların kayıtlı olarak iş gücüne katılımını desteklediklerini ifade etti.