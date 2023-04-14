SGK Başuzmanı tek tek sıraladı: Nisan ayında emekli olan bir EYT’li 9 ödeme alacak!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çerçevesinde emekli olan bir vatandaşın 9 ödeme alabileceğini dile getirdi. Ayrıca Karakaş, EYT’liler arasında kimlerin daha erken maaşlarını alabileceği ve EYT işlemlerinin ne zaman biteceği hakkında da açıklamalarda bulundu.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından ilk emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 14 Nisan'da ödenmeye başlandı.
Düzenleme çerçevesinde yaklaşık 1 milyon 500 bini aşkın başvurudan işlemi tamamlanan yaklaşık 250 bin vatandaşın aylıkları hesaplarına yattı.
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çerçevesinde emekli olan bir vatandaşın 9 ödeme alma imkanına sahip olacağını dile getirdi.
Öte yandan Karakaş, mart ayında başvuran EYT’liler arasında kimlerin daha erken maaşlarını alabileceği ve EYT işlemlerinin ne zaman biteceği hakkında da açıklamalarda bulundu.