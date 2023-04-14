SGK Başuzmanı tek tek sıraladı: Nisan ayında emekli olan bir EYT’li 9 ödeme alacak!

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çerçevesinde emekli olan bir vatandaşın 9 ödeme alabileceğini dile getirdi. Ayrıca Karakaş, EYT’liler arasında kimlerin daha erken maaşlarını alabileceği ve EYT işlemlerinin ne zaman biteceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

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SGK Başuzmanı tek tek sıraladı: Nisan ayında emekli olan bir EYT’li 9 ödeme alacak! - Resim: 1

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından ilk emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri 14 Nisan'da ödenmeye başlandı.

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SGK Başuzmanı tek tek sıraladı: Nisan ayında emekli olan bir EYT’li 9 ödeme alacak! - Resim: 2

Düzenleme çerçevesinde yaklaşık 1 milyon 500 bini aşkın başvurudan işlemi tamamlanan yaklaşık 250 bin vatandaşın aylıkları hesaplarına yattı.

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SGK Başuzmanı tek tek sıraladı: Nisan ayında emekli olan bir EYT’li 9 ödeme alacak! - Resim: 3

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) çerçevesinde emekli olan bir vatandaşın 9 ödeme alma imkanına sahip olacağını dile getirdi.

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SGK Başuzmanı tek tek sıraladı: Nisan ayında emekli olan bir EYT’li 9 ödeme alacak! - Resim: 4

Öte yandan Karakaş, mart ayında başvuran EYT’liler arasında kimlerin daha erken maaşlarını alabileceği ve EYT işlemlerinin ne zaman biteceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

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