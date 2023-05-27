SGK Başuzmanı 'son derece farklı olacak' dedi, asgari ücret zammını açıkladı
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammına ilişkin 'son derece farklı olacak' diyerek tahminini açıkladı. Karakaş, "Temmuz ayındaki asgari ücretin sadece enflasyon geçilme endeksi ve verilecek refah payıyla kalmayacağı, bütün dengelerin yeniden sağlanması açısından söyleyebiliriz" dedi.
Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ardından kamu işçilerinin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 45 oranında zam yapılırken, kamu işçilerinin alacağı brüt maaş netlik kazanmış oldu.
Bu durumda en düşük kamu işçisi ücreti 15 bin liraya yükseldi. Son zamların ardından ise gözler temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi.
Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin temmuz ayında ne kadar olabileceğini değerlendirdi.
"BEKLENTİLERİ YÜKSELTTİ"
Asgari ücreti belirlerken yapılacak işlemlerin temmuz ayında son derece farklı olacağının altını çizen Karakaş, "Sadece enflasyon farkını, refah payını baz aldığımız zaman asgari ücret beklentilerin çok altında olacaktır. Keza hepimiz biliyoruz 700 binden fazla kamu işçisine verilen zamlar ve temmuz ayında yapılacak olan zam artışı beklentileri yükseltti" dedi.