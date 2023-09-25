SGK Başuzmanı milyonları ilgilendiren Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı: Bu kişiler yararlanamayacak!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Meclis'e gelmesi beklenen Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı. Karakaş, Bağ-Kur düzenlenmesinden kimlerin yararlanmayacağını da tek tek saydı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri öncesi esnafa erken emekliliği açıklamasıyla milyonlarca küçük esnaf, Bağ-Kur SSK prim günü eşitlemesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor.
Buna göre, küçük esnafın prim ödeme gün sayısı düşürülecek ve SSK'lılarla eşitlenecek.
Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7 bin 200 güne inecek. Böylece bin 800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek.
EYT'LİLERİ DE İLGİLENDİRİYOR
Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.