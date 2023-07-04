SGK Başuzmanı masadaki üç formüle değindi, emekli ve memur zam oranını açıkladı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli zam oranı ilişkin açıklamalarda bulundu. Karakaş, memur maaşlarına yapılacak zammın üç formül olduğunu dile getirerek, en düşük emekli maaşlarına ilişkin tahminde bulundu.

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SGK Başuzmanı masadaki üç formüle değindi, emekli ve memur zam oranını açıkladı - Resim: 1

Memur ve emeklilerin gözü kulağı, enflasyon rakamları ve ardından açıklanacak zam oranında.

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SGK Başuzmanı masadaki üç formüle değindi, emekli ve memur zam oranını açıkladı - Resim: 2

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, memur maaşlarına yapılacak zam miktarıyla ilgili süreci başlattıklarını belirterek, "5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız" ifadelerini kullanmıştı.

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SGK Başuzmanı masadaki üç formüle değindi, emekli ve memur zam oranını açıkladı - Resim: 3

Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emekli zamlarındaki muhtemel formülleri değerlendirdi.

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SGK Başuzmanı masadaki üç formüle değindi, emekli ve memur zam oranını açıkladı - Resim: 4

HAZİRAN ENFLASYONU BEKLENİYOR

Karakaş, Haziran ayı enflasyonunun 5 Temmuz’da açıklanacağını belirterek, "Yarın Haziran ayı enflasyonu belli olacak. Şimdi elimizde 5 aylık enflasyon verisi var. Toplamda yüzde 15,26. Biz öncelikle memurlar ve dolayısıyla memur emeklilerine gelecek olan zammı değerlendirmeye alırsak, hepimiz biliyoruz Memur emeklilerinin zam oranı doğrudan doğruya mevcut çalışan memurların maaşına göre değişmektedir. Memurlara yapılacak olan zam prosedürü zaten bellidir; enflasyon farkı ve toplu iş sözleşmesini de öngörülen oran. Şu anda 5 aylık enflasyon farkı yüzde 6,72 ve artı yüzde 6’lık toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan bir zam oranı var. Bu da yüzde 12,72’ye tekabül ediyor. Elbette yarın Haziran ayı enflasyonda bununla eklenmesiyle birlikte yüzde 14 veya yüzde 15’i bulabilir" dedi.

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