SGK Başuzmanı kötü haberi verdi: EYT'lilerin tamamına emekli aylığı bağlanması imkansız!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) aylıkları hakkında merak edilenleri yanıtladı. Karakaş, "EYT'lilerin tamamına nisan ayı içerisinde emekli aylığı bağlanması matematiksel olarak imkansız olduğu aşikar" dedi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin yasalaşmasının ardından gözler, ilk maaşların yatacağı tarihe çevrilmişti.
Düzenleme çerçevesinde 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı ve yaklaşık 1 milyon 500 bini aşkın başvurudan 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı.
Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ise birikmiş tutar ödemesi yapılmaya başlandı. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ödeme işlemleri hakkında merak edilenleri ve yol haritasını anlattı. Karakaş, birçok EYT’linin mart ayı içerisinde başvurusunu yaptığını ve çoğunun da bayramdan önce maaşlarını almak istediğini dile getirdi.
"HİÇBİR FARK YOK"
Başvuruların başladığı 3 Marttan, 31 Mart tarihleri arasında başvuran EYT’lilerin ödemelerini nasıl alacaklarını açıklayan Karakaş, “Öncelikle altını çizelim; EYT’yi kapsayan kanunun ilk yürürlüğe girdiği gün olan 3 Mart'ta dilekçesini verenle 31 Martta veren arasında hiçbir fark yok. Bu tarihler arasında başvuranlar Nisan ayının emeklilik maaşını ve Ramazan Bayramı ikramiyesini almaya hak kazanıyorlar” diye konuştu.