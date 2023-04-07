SGK Başuzmanı kötü haberi verdi: EYT'lilerin tamamına emekli aylığı bağlanması imkansız!

Emeklilik başvurusunu mart ayı içinde yapanlar için ise birikmiş tutar ödemesi yapılmaya başlandı. Bu çerçevede Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, ödeme işlemleri hakkında merak edilenleri ve yol haritasını anlattı. Karakaş, birçok EYT’linin mart ayı içerisinde başvurusunu yaptığını ve çoğunun da bayramdan önce maaşlarını almak istediğini dile getirdi.