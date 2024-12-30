SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Haber! En Düşük Emekli Zammı İçin Net Rakam Verdi

ZAM İÇİN RAKAM VERDİ

12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artışıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Karakaş, "Taban maaşta en fazla 15 bin liralık bir artış bekleniyor. Ancak muhtemel rakamlar 13 bin 500 lira ile 14 bin lira arasında değişebilir. Bu artış, esasen enflasyona bağlı bir güncellemedir ve gerçek anlamda bir zamdan söz etmek mümkün değil. Enflasyonun üzerinde bir refah payı verilmesi halinde ancak zamdan bahsedilebilir" ifadelerini kullandı.