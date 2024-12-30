SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emeklileri Yıkan Haber! En Düşük Emekli Zammı İçin Net Rakam Verdi
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Karakaş, en düşük emekli maaşı olan 12 bin 500 liraya yapılacak zam oranını açıkladı.
Kaynak: İHA
Emeklilere yılda iki kez yapılan maaş artışlarının ilki ocak ayında gerçekleştirilecek. Zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. TÜİK’in temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkı toplamı %14,57 olarak açıklandı. Aralık ayı enflasyonunun eklenmesiyle nihai oran 3 Ocak’ta belli olacak.
KESİNLEŞTİR DİYEREK DUYURDU
İsa Karakaş, TÜİK verilerine dayanarak SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine en az %16, en fazla %17 oranında bir zam yapılabileceğini söyledi. Karakaş, "5 aylık enflasyon farkı %14,57 olarak kesinleşti. Aralık ayı enflasyonunun beklentilerin altında olacağını tahmin ediyorum. Buna göre ocak ayında %16 ile %17 arasında bir güncelleme yapılacak. Ortalama %16,30 civarında bir artış öngörüyoruz" dedi.
REFAH PAYI VE TABAN MAAŞ GÜNDEMİ
Karakaş, enflasyon farkına ek olarak refah payı ödenmesinin düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. "Enflasyon güncellemesinin dışında bir refah payı verilmesi beklenmiyor. Bu nedenle zam oranları, enflasyon farkıyla sınırlı kalabilir" diye konuştu.
ZAM İÇİN RAKAM VERDİ
12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının artışıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Karakaş, "Taban maaşta en fazla 15 bin liralık bir artış bekleniyor. Ancak muhtemel rakamlar 13 bin 500 lira ile 14 bin lira arasında değişebilir. Bu artış, esasen enflasyona bağlı bir güncellemedir ve gerçek anlamda bir zamdan söz etmek mümkün değil. Enflasyonun üzerinde bir refah payı verilmesi halinde ancak zamdan bahsedilebilir" ifadelerini kullandı.
PRİM GÜNÜNE GÖRE ZAM TALEBİ
Karakaş, taban maaş uygulamasının bazı adaletsizliklere yol açtığını ifade ederek, "3600 prim günüyle emekli olan biriyle 9000 gün prim ödeyen bir kişinin aynı maaşı alması hakkaniyetli değil. Zam oranlarının ilerleyen dönemlerde prim gününe göre hesaplanması gerekiyor" dedi.