SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonlara Duyurdu: SGK'dan SSK ve Bağkur'lulara Toplu Maaş Müjdesi
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, yıllarca prim ödeyip emeklilik için yeterli gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara güzel haberi verdi. SGK yalnızca emeklilik maaşı değil, aynı zamanda belirli şartları sağlayan kişilere toplu ödeme ve karşılıksız maaş imkanı tanıyor. Bu hak, SSK ve Bağkur kapsamında sigortalı olan, işinden ayrılmış ve emekli maaşı almaya hak kazanamamış kişiler için geçerli olacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Emeklilik yaşı gelmiş ancak yeterli prim günü bulunmayan vatandaşlar için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sunulan haklar dikkat çekiyor. SGK yalnızca emeklilik maaşı değil, aynı zamanda belirli şartları sağlayan kişilere toplu ödeme ve karşılıksız maaş imkanı da tanıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş, konuyla ilgili merak edilen detayları açıkladı.
TOPLU PRİM ÖDEMESİ YAPILACAK
Prim gününü dolduramayan ancak emeklilik yaşını geçmiş olan sigortalılar için SGK, toplu ödeme imkanı sunuyor. Bu hak, SSK ve Bağ-Kur kapsamında sigortalı olan, işinden ayrılmış ve emekli maaşı almaya hak kazanamamış kişiler için geçerli. Toptan ödeme almak isteyenlerin SGK tarafından hazırlanan tahsis talep ve beyan-taahhüt belgesiyle il veya merkez müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor.
TOPLU ÖDEME TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?
Toplu ödeme, sigortalının kendi adına ödenmiş malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerinin her yıla ait tutarlarının, güncelleme katsayısı üzerinden hesaplanmasıyla belirleniyor. Bu hesaplama, 2008 Ekim öncesi ve sonrası dönemlere göre farklılık gösterebiliyor. Hesaplanan tutar, başvuru yapan sigortalıya tek seferde ödeniyor.
SİGORTASI OLMAYANA DEVLETTEN KARŞILIKSIZ MAAŞ
Emekli olacak kadar prim ödememiş, hatta hiç sigortalı çalışmamış 65 yaş üstü vatandaşlar da devletten destek alabiliyor. 2025 yılı için belirlenen yaşlılık aylığı kişi başı 4 bin 664 TL. Bu maaş, memur maaşlarına yapılan artışlarla birlikte her yıl güncelleniyor.
65 YAŞ AYLIĞI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir durumu yetersiz olan vatandaşlara, devlet tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla maaş bağlanıyor. Bu maaş için başvuru, ikamet edilen ilçedeki vakıf başkanlıklarına yapılıyor.
Bu maaştan yararlanabilmek için başvuru sahibinin ve eşinin gelir durumu, mal varlığı ve harcamaları dikkate alınıyor. Değerlendirme sonucunda tespit edilen kişiler bu haktan faydalanabiliyor. Ayrıca hanede yaşayan diğer bireylerin aldığı engelli veya yaşlı aylıkları bu hesaplamaya dahil edilmiyor.