SGK Başuzmanı İsa Karakaş Milyonlara Duyurdu: SGK'dan SSK ve Bağkur'lulara Toplu Maaş Müjdesi

65 YAŞ AYLIĞI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

65 yaşını doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve gelir durumu yetersiz olan vatandaşlara, devlet tarafından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla maaş bağlanıyor. Bu maaş için başvuru, ikamet edilen ilçedeki vakıf başkanlıklarına yapılıyor.

Bu maaştan yararlanabilmek için başvuru sahibinin ve eşinin gelir durumu, mal varlığı ve harcamaları dikkate alınıyor. Değerlendirme sonucunda tespit edilen kişiler bu haktan faydalanabiliyor. Ayrıca hanede yaşayan diğer bireylerin aldığı engelli veya yaşlı aylıkları bu hesaplamaya dahil edilmiyor.