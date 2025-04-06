İsa Karakaş Kara Haberi Verdi: SGK ve Maliye’den Milyonları Yakacak Ortak Adım

“DENETİM SÜRECİ CİDDİ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR”

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, haksız yere sosyal yardım ve yetim maaşı alan kişilerin radar altında olduğunu ve denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Karakaş, “Yetim maaşı almak için resmi nikâhın olmaması gerekmiyor, ancak çok sayıda kişi, 40, 50, hatta 60 yaşındaki insanlar bile boşanmış gibi göstererek birlikte yaşadıkları kişilerle bu yardımlardan faydalanıyor. SGK, bu tür durumları tespit etmek için uzun yıllardır ciddi denetimler yapıyor” şeklinde konuştu.