İsa Karakaş Kara Haberi Verdi: SGK ve Maliye’den Milyonları Yakacak Ortak Adım
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Hazine ve Maliye Bakanlığı, haksız şekilde dul ve yetim maaşı ile sosyal yardım alanlara yönelik kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Özellikle sahte boşanma ve kayıt dışı çalışma yoluyla sosyal yardımlardan yararlananlar tespit edilerek hem maaşları kesilecek hem de haklarında yasal işlem başlatılacak. SGK Başuzmanı İsa Karakaş'tan dikkat çeken bir uyarı geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
SGK, resmi nikâhlı olmadığı halde boşanmış gibi gösterilen birlikteliklerle dul ve yetim maaşı alan kişileri mercek altına aldı. Bu kapsamda yürütülen denetimlerde, birlikte yaşadığı halde kağıt üzerinde boşanmış görünen kişilere sağlanan yardımlar iptal ediliyor. Maliye’nin de dahil olduğu denetim süreciyle birlikte kayıt dışı gelir elde eden veya çalışabilecek durumda olup da yalnızca sosyal yardımla geçinen bireylerin tespiti hedefleniyor.
“DENETİM SÜRECİ CİDDİ ŞEKİLDE SÜRDÜRÜLÜYOR”
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, haksız yere sosyal yardım ve yetim maaşı alan kişilerin radar altında olduğunu ve denetimlerin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Karakaş, “Yetim maaşı almak için resmi nikâhın olmaması gerekmiyor, ancak çok sayıda kişi, 40, 50, hatta 60 yaşındaki insanlar bile boşanmış gibi göstererek birlikte yaşadıkları kişilerle bu yardımlardan faydalanıyor. SGK, bu tür durumları tespit etmek için uzun yıllardır ciddi denetimler yapıyor” şeklinde konuştu.
MİLYONLARCA KİŞİ TAKİPTE
Sosyal yardım alan kişi sayısının 5 milyonu aştığı Türkiye’de, yardımların gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için sıkı kontroller uygulanıyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın açıklamasına göre, yalnızca 2023 yılında 2 bin 979 kişi haksız yardım aldığı gerekçesiyle tespit edildi ve 2024’te bu sayının 3 binin üzerine çıktığı belirtildi. Bu kişilerden alınan maaşlar kesilirken, geriye dönük tahsilat için gecikme zammı ve faiz uygulandı. Ayrıca ilgili şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.
KAYIT DIŞI GELİRLER DE İNCELEMEDE
Denetimler kapsamında, sosyal yardım aldığı halde kayıt dışı çalışan ya da gelir elde eden kişiler de radar altında. Maliye, bu kişilerin gelir beyanlarını inceleyerek sahtecilik tespit edilmesi halinde desteklerin sonlandırılması ve cezai işlem uygulanması yönünde adımlar atıyor.
SAĞLIK DESTEKLERİ DE GÖZDEN GEÇİRİLİYOR
Gelir testi ile belirlenen genel sağlık sigortası (GSS) ödemelerinde de benzer bir denetim mekanizması devreye alındı. Gerçek anlamda muhtaç olmayan ve kayıt dışı kazanç sağlayan kişilerin sağlık desteklerinden faydalanmalarının önüne geçilecek.
İŞKUR ÜZERİNDEN İSTİHDAM MODELİ GÜNDEMDE
Hükümet, sosyal yardımlara bağımlı bireylerin iş gücüne katılımını sağlamak amacıyla İŞKUR aracılığıyla istihdam projelerini devreye alıyor. Çalışabilecek durumda olanların yalnızca yardım gelirleriyle yaşamalarını önlemek ve üretime dahil olmalarını sağlamak için meslek danışmanlığı gibi uygulamalar yaygınlaştırılacak.
RİSK ALTINDAKİ KİŞİLER KİMLER?
Sahte boşanma yapan, gelirini gizleyen, çalıştığı halde kayıt dışı görünen ve sosyal yardımlardan bu yollarla faydalanan kişiler ciddi risk altında bulunuyor. Bu kişilerin hem yardımları kesilecek hem de haklarında adli süreç başlatılacak. Öte yandan gerçekten ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için herhangi bir risk söz konusu değil.
Gerçek boşanma durumlarında veya belgelenebilir muhtaçlık durumlarında yardımların devam edeceği belirtiliyor.