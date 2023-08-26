SGK Başuzmanı Hakem Kurulu'nu işaret etti, en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı

25 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Kamu Toplu Sözleşmede Hakem Kurulu sürecini ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memurlarla ilgili olan bu toplu sözleşme memur ve memur emeklileri olmak üzere toplamda 6,5 milyonu aşkın kişiyi ilgilendirdiğini ve memur ailelerinin de göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 25 milyona ulaştığını belirtti.