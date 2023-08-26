SGK Başuzmanı Hakem Kurulu'nu işaret etti, en düşük memur ve memur emekli zammını açıkladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi sürecinde ortaya çıkan rakamlara değinen Karakaş, Hakem Kurulu sürecinde memur ve memur emeklisinin en düşük alacağı zammı açıkladı.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin, 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7’nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, 1 Ağustos’ta başlayan süreç sona erdi ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başladı.
Müzakere sürecinin sonlanmasıyla birlikte Kamu İşveren Heyeti ile Yetkili Konfederasyon Memur-Sen, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren genel zam oranlarında uzlaşmaya varamazken, 11 iş kolunda ise yetkili sendikalarla ile Kamu işveren Heyeti arasında imzalar atılmıştı.
Uzlaşmaya varılamayan maddelerle ilgili Memur-Sen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'na sunulmak üzere başvurusunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na iletti.
25 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR
Kamu Toplu Sözleşmede Hakem Kurulu sürecini ilişkin Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, memurlarla ilgili olan bu toplu sözleşme memur ve memur emeklileri olmak üzere toplamda 6,5 milyonu aşkın kişiyi ilgilendirdiğini ve memur ailelerinin de göz önünde bulundurulduğunda bu sayının 25 milyona ulaştığını belirtti.