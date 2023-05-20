SGK Başuzmanı EYT'de son durumu açıkladı ve ekledi: Bunu yapmayan EYT emekli maaşı alamayacak!

Bu çerçevede EYT ile ilgili son rakamları ve gelinen son noktayı değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "2023 yılı Ocak ve Şubat aylarında 77 bin kişinin emekli olduğunu görüyoruz. Mart ayı içerisinde de EYT’lilerin başvurusu oldu. Dolayısıyla Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonu itibarıyla toplamda 1 milyon 850 bin EYT’linin emeklilik için başvurduğunu görüyoruz" dedi.