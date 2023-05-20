SGK Başuzmanı EYT'de son durumu açıkladı ve ekledi: Bunu yapmayan EYT emekli maaşı alamayacak!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesi sonrası gelinen son durumu değerlendirdi. EYT emekli maaşının nasıl alınacağına dikkat çeken Karakaş, tek tek yapılması gerekenleri sıraladı.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi 3 Mart'ta hayata geçmişti. Düzenlemeye başvurular başladığı o tarihte ilk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı.
EYT'de emeklilik için başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti ve 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.
Bu çerçevede EYT ile ilgili son rakamları ve gelinen son noktayı değerlendiren SGK Başuzmanı İsa Karakaş, "2023 yılı Ocak ve Şubat aylarında 77 bin kişinin emekli olduğunu görüyoruz. Mart ayı içerisinde de EYT’lilerin başvurusu oldu. Dolayısıyla Mart, Nisan ve Mayıs ayı sonu itibarıyla toplamda 1 milyon 850 bin EYT’linin emeklilik için başvurduğunu görüyoruz" dedi.
"Bu durumda Türkiye’de 15 milyon 900 bin emekli olduğundan söz edebiliriz" diyen Karakaş, "Yine 2023 yılı sonuna kadar 400 bin kişinin emeklilik için başvuracağını varsayarsak bu durumda 2023 yılı sonu itibarıyla emekli sayımızın 16 milyonu aşacağını, hatta 16 milyon 300 bini bulacağı beklenmektedir" ifadelerine yer verdi.