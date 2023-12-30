SGK başuzmanı duyurdu: Emekli ve memur maaş zammında yeni formül!

Enflasyon farkının da yüzde 38 olduğunu hatırlatan Karakaş, "Birde biliyoruz ki toplu sözleşme farkı var. Dolayısıyla memur ve memur emeklerine gelecek olan zam, aralık ayı dahil yüzde 49’le 50 arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Biz bunu yüzde 50 olarak baz alıyoruz. Demek ki memur ve memur emeklerinin hiç refah payı olmadan sıfır refah payıyla zaten yüzde 50 zam aldıklarını görüyoruz. Bunu enflasyon farkı olan yüzde 38 ve toplu sözleşmede yüzde 15’lik rakamı göz önünde bulundurduğumuz zaman yüzde 50 olarak ele alıyoruz" dedi.