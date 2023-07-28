SGK Başuzmanı duyurdu: Emekli olacak memura kötü haber!
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, memurlara yapılan zam sonrası emekliliği düşünen memurlara kötü haberi verdi. Karakaş, "Binlerce memur temmuz ayı için verdiği emeklilik dilekçesini iptal etme yoluna girdi" dedi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.
Toplu sözleşmeye göre, memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6'lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77'lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,77'lik zamma hak kazandı.
Ancak yaşanan ekonomik kriz memurlara seyyanen zammı gündeme getirirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın beraber yürüttüğü memur maaşı düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Yapılan düzenleme sonrası, tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 TL) ilave ödeme yapılacak. İlave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında, personelin aylık veya ücretlere ilişkin tabi olduğu hükümler uygulanacak. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine tabi tutulmayacak.