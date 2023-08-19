SGK Başuzmanı detaylarını açıkladı: 3600 ek gösterge düzenlemesi yolda!
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren düzenlemeye ilişkin Karakaş, 3600 ek göstergenin kamu görevlilerine özellikle emeklilikte önemli kazanımlar sağlaması beklendiğini ifade etti.
Meclis'in açılmasıyla gündemde yerini bulacak olan 3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor.
Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynayacak.
Daha öncesinde polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3600 ek gösterge düzenlemesi yeni torba yasayla birlikte 1’inci kademeye gelen tüm memurları kapsayacak.
3600 ek gösterge ile birlikte mevcut ücretler göz önüne alındığında memurların emekli maaşlarında yaklaşık 2 bin 250, memur emeklileri ikramiyeleri de 60 bin liraya yükselecek.