SGK Başuzmanı asgari ücret 'işaret fişeği' dedi, emekli maaşı zammını açıkladı
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücret zammının ardından sosyal medya hesabından emekli maaşı zammına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Karakaş, "Asgari ücret zammı emeklilere verilecek zam için bir işaret fişeği olacaktır" dedi.
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.
Yaklaşık 30 dakika süren toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete yapılacak ara zamma ilişkin açıklama yaptı.
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 34 ZAM
Toplantı sonrası ilk konuşan Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret brüt 13.414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz" dedi.
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ BELLİ OLDU
Öte yandan ocak ayına göre brüt asgari ücret 3 bin 406 lira artarak 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya, net asgari ücret ise 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükseldi. Brüt asgari ücretten işçi payı olarak bin 878 lira sigorta primi, 134 lira da işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren maliyeti olarak ise 2 bin 79 lira sigorta primi, 268 lira da işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak. Böylece 11 bin 759 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 2 lira artarak 15 bin 761 liraya yükselecek.