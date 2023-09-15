SGK Başuzmanı açıkladı: Ekim ayında emekliye ne kadar zam gelecek?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasıyla beraber ekim ayında emekli aylıklarına zam gelmesi beklenirken, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, olası zam miktarını açıkladı. En düşük emekli maaşının ne olacağı dair konuşan Karakaş, asgari ücreti işaret etti.
Asgari ücretin 11 bin 400 lira olması ve en düşük memur maaşının 22 bin lirayı geçmesi üzerine emeklilerin gözü emekli aylığı zamlarına çevrildi.
Emeklilere temmuz ayında yapılan yüzde 25'lik zammın da 7 bin 500 liranın altında emekli aylığı olanlara yansımamasının ardından birçok emeklinin beklentisi karşılanmadı ve ek zam beklentisi başladı.
ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE ZAM AÇIKLAMASI
AKP Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında emekli maaşlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.
"EKİM VE KASIM AYI İÇERİSİNDE"
Erdoğan'ın yıl sonu açıklamasına rağmen AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, emekli maaşlarında yapılması öngörülen düzenlemeye ilişkin, "Ekim veya kasım ayı içeresinde tamamlanıp Meclis'e intikal ederse biz de bu konuda hızlı bir çalışmayı ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.