SGK Başuzmanı açıkladı: Ekim ayında emekliye ne kadar zam gelecek?

ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE ZAM AÇIKLAMASI

AKP Genel Merkezi'nde genişletilmiş il başkanları toplantısında emekli maaşlarına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimizden gelen serzenişin farkındayız. Gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız. Emeklilerle ilgili de ayrıca Bakanlığımız çalışmalarını sürdürüyor. Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız" ifadelerini kullanmıştı.